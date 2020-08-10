Процессор Kunpeng 920 от Huawei превосходит Core i9-9900K в многоядерном тесте
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Китайское новостное издание IThome получило информацию о том, что Huawei готовит к выпуску нового настольного компьютера для внутреннего рынка (кодовое название Pangu). В системе используется вариант процессора Kunpeng 920, также известный как Hi1620. В отчете утверждается, что многоядерная производительность Kunpeng 920 немного лучше, чем у процессора Intel Core i9-9900K семейства Coffee Lake. К сожалению никаких конкретных результатов новостное агенство не представило.
Процессоры семейства Kunpeng 920, основаны на микроархитектуре Arm Neoverse N1 (кодовое имя Ares) и могут похвастаться конфигурациями от 24 до 64 ядер, работающих в диапазоне от 2,4 ГГц до 3 ГГц. Производством Kunpeng 920 для Huawei на своем 7-нанометровом технологическом узле занималась компания TSMC, прежде чем прекратить своё сотрудничество с китайским технологическим гигантом из-за ограничений, наложенных со стороны США.
Как утверждается тестирование проводилось на чипе Kunpeng 920 3211K с 24 ядрами с максимальной частотой 2,6 ГГц. Кроме того, система имела 8 ГБ оперативной памяти SO-DIMM, твердотельный накопитель Samsung объемом 512 ГБ и мобильную видеокарту AMD Radeon 520.
Huawei адаптирует компьютеры Pangu для правительственных учреждений и корпоративного рынка, которые работают на собственной операционной системе(UOS). Процессор Kunpeng 920 3211K припаян к материнской плате и не поддерживает другие видеокарты. Кроме того, система UOS интегрирована в ПК и не может быть заменена на ОС Windows.
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Предполагаемые изображения Pangu показывают наличие трёх портов USB Type-A, один порт USB Type-C и один 3,5-мм разъем для наушников на передней панели корпуса. Также есть место для оптического привода. На задней панели корпуса расположены четыре порта USB Type-A, один порт Ethernet, три 3,5 мм аудиоразъема и видео выход D-Sub.
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