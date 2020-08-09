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11 августа Xiaomi отмечает свой первый юбилей - 10 лет со дня основания компании, и её соучредитель Лэй Цзюнь выступит с речью, в которой должен представить новейшие смартфоны: Mi 10 Ultra и K30 Pro. По слухам, Mi 10 Ultra станет первым смартфоном в мире, который будет оснащен подэкранной фронтальной камерой. Кроме того, упоминается, что Mi 10 Ultra будет иметь от 8 до 12 Гб оперативной памяти и 256 или 512 Гб встроенной памяти.

Последняя утечка исходит от надежного информатора Росса Янга, который говорит, что в Mi 10 Ultra будет скрытая селфи-камера под дисплеем. Согласно его источникам, устройство, скорее всего, будет демонстрационным продуктом, то есть являться концептуальным. Он также упомянул, что объем производства смартфона будет очень маленьким, это похоже на ситуацию с Mi Mix Alpha, который был произведен в очень ограниченных количествах.

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Кроме того, некоторые рендеры смартфона появились на Weibo, однако, они показывают другую версию с отверстием для селфи-камеры на передней панели. На задней панели изображен большой прямоугольный блок камер, состоящий из четырех объективов, один из которых является перископическим со 120-кратным гибридным увеличением. Слухи также говорят, что у устройство получит версию с прозрачной задней частью.

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Смартфон должен получить AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, аккумуляторную батарею емкостью 4500 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой на 55 Вт. За работу смартфона будет отвечать чипсет Qualcomm Snapdragon 865, компанию которому составит оперативная память LPDDR5 и внутренний накопитель UFS 3.1. Новинка от Xiaomi получит поддержку Wi-Fi 6. Другими особенностями смартфона станут стерео динамики, улучшенный сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран, собственные алгоритмы аудио и голосовых вызовов и Hi-Res Audio.