Выпуск iPhone 12 может быть отложен из-за нехватки широкоугольных объективов для камер
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Упорные слухи о переносе выпуска смартфонов серии iPhone 12 в 2020 году заставили Apple публично признать, что это действительно так. Финансовый директор компании Лука Маэстри признал, что новые устройства могут поступить в продажу на несколько недель позже, чем планировалось. Теперь новая утечка позволяет понять причину задержки.
По информации Минг-Чи Куо, новый широкоугольный объектив смартфона будет собран из семи линз (7P), но план Apple по их размещению на смартфонах столкнулись с трудностями.
Объектив 7P, предназначенный для моделей iPhone 12 с 5,4- и 6,1-дюймовыми экранами, будет иметь размер 1/2,6 дюйма, в то время как у двух оставшихся более дорогих моделей 1/1,9 дюйма и будет поддерживать Sensor Shift.
В первом случае объективы должны были поставляться компанией GSEO. Однако они показали плохие результаты в тестах. В частности на покрытии линзы появляются трещины при воздействии повышенной температуры и влажности. Что недопустимо для мобильного устройства. Вероятно GSEO придется пересмотреть свою цену на объективы для Apple, чтобы сохранить контракт на их поставку. По словам Куо, у компании Largan, есть более качественные линзы 7P, а возможный переход на нового поставщика и стал причиной отсрочки выпуска новых iPhone.
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