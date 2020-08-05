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Большинство пользователей компьютеров мечтают обладать самыми мощными комплектующими, чтобы выжимать из игр и приложений все соки. Однако, не всегда и не всем нужны мощные и дорогущие комплектующие, ведь для многих задач достаточно недорогих и экономичных компонентов системы. Именно для таких пользователей компания AMD без широкой огласки добавила в свою линейку два новых мобильных процессора: AMD 3015e и AMD 3020e. Данные чипы, построенные на 14 нм техпроцессе с архитектурой Zen имеют двухъядерное исполнение, обладают мощностью 6 Вт и комплектуются интегрированной графикой Vega 3. Процессор AMD 3015e имеет поддержку многопоточностьи, работает на базовой тактовой частоте 1200 МГц с турбо частотой 2300 МГц. Встроенный графический процессор Vega 3 работает на частоте 600 МГц и поддерживает память DDR4 1600 МГц. Процессор AMD 3020e имеет те же два ядра Zen, но лишен поддержки многопоточности, базовая частота остается прежней на уровне 1200 МГц, но турбо частота увеличена до 2600 МГц. Графический процессор Vega 3 также получил повышенную частоту до 1000 МГц, а также поддержку памяти DDR4 2400 МГц.

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Компания Lenovo уже представила два новых ноутбука с AMD 3015e, Lenovo 100e 2-го поколения и 300e 2-го поколения. Lenovo 100e имеет 4 Гб памяти DDR4, накопитель eMMC объемом 64 Гб , Wi-Fi 6, 11,6-дюймовый экран с разрешением 720p и работает под управлением Windows 10. Lenovo 300e 2-го поколения имеет аналогичные комплектующие с добавлением шарнира, позволяющего вращать экран на 360°, стилуса и дополнительного твердотельного накопителя на 128 ГБ. Новый процессор AMD 3015e, установленный в ноутбуках, должен работать примерно на 20% быстрее, чем Intel Celeron N4120.