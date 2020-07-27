Процессоры Intel Rocket Lake-S 11-го поколения демонстрируют неутешительную производительность в ранних тестах
Чем больше мы слышим о процессорах Intel 11-го поколения Rocket Lake-S от Intel, тем менее интересными они кажутся. Rocket Lake будет первым семейством процессоров для настольных компьютеров от Intel, которое будет иметь новую базовую архитектуру начиная со Skylake 2016 года. Rocket Lake продолжат использовать 14-нм техпроцесс и, надеемся, принесут некоторые существенные улучшения с точки зрения IPC и однопоточной производительности. Однако, из всего, что уже пришлось увидеть и услышать об этих процессорах до сих пор, это кажется маловероятным.
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Некоторое время назад были обнаружены тесты Geekbench 8-ядерного 16 поточного чипа Rocket Lake (вероятно, Core i7 следующего поколения), который показал прирост IPC всего около 10-15%. Учитывая, что Intel уже использует эти чипы на частоте около 5 ГГц, просто запустить тактовую частоту, как это было сделано со Skylake, действительно не поможет. Увеличение количества ядер также является большой проблемой, так как монолитный дизайн ограничивает его восемью или, в лучшем случае, десятью физическими ядрами. Тест SiSoft для Rocket Lake также не очень убедителен:
Как видно, чип Rocket Lake с трудом справляется с Ryzen 7 3800X, и это даже не тот процессор, с которым он собирается конкурировать. Процессоры Ryzen 4000 на базе Zen 3 - вот с чем столкнутся процессоры Intel 11-го поколения. Весьма вероятно, мы увидим повторение того, что произошло в текущем поколении. Небольшое лидерство в играх со стороны Intel и превосходство AMD во всем остальном.
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