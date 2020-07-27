Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Чем больше мы слышим о процессорах Intel 11-го поколения Rocket Lake-S от Intel, тем менее интересными они кажутся. Rocket Lake будет первым семейством процессоров для настольных компьютеров от Intel, которое будет иметь новую базовую архитектуру начиная со Skylake 2016 года. Rocket Lake продолжат использовать 14-нм техпроцесс и, надеемся, принесут некоторые существенные улучшения с точки зрения IPC и однопоточной производительности. Однако, из всего, что уже пришлось увидеть и услышать об этих процессорах до сих пор, это кажется маловероятным.

реклама

Некоторое время назад были обнаружены тесты Geekbench 8-ядерного 16 поточного чипа Rocket Lake (вероятно, Core i7 следующего поколения), который показал прирост IPC всего около 10-15%. Учитывая, что Intel уже использует эти чипы на частоте около 5 ГГц, просто запустить тактовую частоту, как это было сделано со Skylake, действительно не поможет. Увеличение количества ядер также является большой проблемой, так как монолитный дизайн ограничивает его восемью или, в лучшем случае, десятью физическими ядрами. Тест SiSoft для Rocket Lake также не очень убедителен:

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Как видно, чип Rocket Lake с трудом справляется с Ryzen 7 3800X, и это даже не тот процессор, с которым он собирается конкурировать. Процессоры Ryzen 4000 на базе Zen 3 - вот с чем столкнутся процессоры Intel 11-го поколения. Весьма вероятно, мы увидим повторение того, что произошло в текущем поколении. Небольшое лидерство в играх со стороны Intel и превосходство AMD во всем остальном.