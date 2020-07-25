Часы NUBIA с гибким дисплеем появились на новых изображениях
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Nubia готовится к запуску Red Magic 5S, демонстрируя новые тизеры на Weibo. Наряду с игровым смартфоном компания должна представить носимое устройство и, наконец, подтвердила название Nubia Watch на официальном плакате.
Официальный тизер Weibo подтверждает, что часы дебютируют 28 июля, и демонстрирует их дизайн во всей красе. С первого взгляда заметно, что экран устройства загибается в области ремешка. Дисплей также имеет некую цифровую шкалу с правой стороны. Тизер подтверждает, что устройство будет иметь комбинированную конструкцию из нержавеющей стали 316L и алюминия.
Помимо центрального органа управления с правой стороны, на часах предусмотрены две круглые кнопки на каждом конце. Кроме того, часы будут иметь OLED-дисплей, что не удивительно, учитывая, что прошлогодний носимый смартфон Alpha имел такой же экран.
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В прошлом году компания выпустила Nubia Alpha, представив ее как смартфон, который можно носить в руках. Хотя часы Nubia очень похожи на Alpha, неясно, будет ли устройство преемником Alpha и будет продвигаться как носимый смартфон или умные часы.
На данный момент спецификации устройства, включая программное обеспечение, еще не известны. В прошлом году Nubia Alpha использовала сильно модифицированную версию Android, и новое носимое устройство вполне могло бы получить аналогичную версию программного обеспечения.
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Судя по информации на тизере, смарт часы Nubia будут представлены в ближайший вторник 28 июля.
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