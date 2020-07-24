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Android 11 получит кодовое имя Red Velvet Cake

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 Долгое время компания Google следовал традиции предоставления "десертных" названий новым версиям Android, а также устанавливала на входе в штаб-квартиру зеленую статуэтку робота, который каждый раз держал в руке новый десерт или изображали его в виде сладости. Но с появлением десятой версии компания решила отказаться от этой практики, ограничившись указанием номера версии операционной системы в названии.

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 Правда, как оказалось, сама Google не отказалась от "десертных" названий. Они не озвучены широкой аудиторией, но продолжают активно использоваться внутри компании. С таким заявлением выступили вице-президент Google и руководитель проекта Android Дэйв Берк. По его словам, разработчикам просто удобнее использовать кодовые имена.

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 Так, Android 10 получил кодовое название Quince Tart, а Android 11 - Red Velvet Cake. Правда, очень трудно понять, в чём заключается удобство произношения длинного имени или сокращения из заглавных букв, а не просто порядкового номера операционной системы. В любом случае можно отдать должное корпорации Google, продолжающей чтить свои собственные традиции и называть новые версии операционной системы названиями десертов.

 Что касается предстоящей версии Android 11, то на данный момент пользователям и разработчикам доступна только бета-версия. Но до выхода окончательной версии операционной системы осталось немного времени. Судя по видео, размещенному на канале YouTube для разработчиков Google, стабильная версия Android 11 выйдет 8 сентября.

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 В прошлом году, в первый вторник сентября 2019 года, была выпущена ОС Android 10. Так что Google не меняет своих традиций. Следует отметить, что выпуск окончательной версии Android 11 в начале сентября не означает ее появления на смартфонах. Только Google Pixel получит ОС в тот же день. В то время как другие производители начнут выпуск соответствующих обновлений через месяц или два и не для всех моделей.

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