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Некоторое время назад появилась информация, что для iPhone 12 были сертифицированы три аккумуляторные батареи. Теперь появились свидетельства, подтверждающие это и говорящие о том, что компания Apple придерживается одинаковой емкости аккумуляторов для моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Max, что удивительно.

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Изображения были опубликованы в Твиттере, и, как сообщается, они были сделаны в Корейском институте по изучению химической конвергенции. Кроме того, скриншоты показывают также другие детали батареи.

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Номинальная емкость смартфонов будет даже меньше, чем у iPhone 11. Возможно, что обе модели смартфонов будут использовать преимущества высокоэффективного чипсета A14 Bionic от Apple, произведенного TSMC по 5-нм техпроцессу. Также существует вероятность, что в компании Apple нашли способ повышения энергосбережения будущих аппаратов и емкости аккумуляторных батарей будет достаточно для приемлемого времени автономной работы.

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Ниже приведены значения емкости аккумуляторов, ожидаемых для четырех моделей серии iPhone 12:

iPhone 12 (5,4-дюймовый) - A2471 - 2227 мАч;

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iPhone 12 Max (6,1-дюймовый) - A2431 - 2775 мАч;

iPhone 12 Pro (6,1-дюймовый) - A2431 - 2775 мАч;

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iPhone 12 Pro Max (6,7 дюйма) - A2466 - 3687 мАч.