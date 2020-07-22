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Линейка смартфонов iPhone 2022 года получит перископный объектив

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 Компания Apple может перейти на перископические объективы в будущих iPhone, но этот план не будет реализован в ближайшее время, а запланирован на 2022 год. По словам уважаемого аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple сейчас находится в активном поиске поставщиков, которые помогут компании достичь поставленной цели. Этот шаг может повредить доходу компании Genius Electronic Optical, поскольку именно она в настоящее время является поставщиком объективов для Apple. Минг-Чи Куо полагает, что компания Semco станет основным поставщиком новых перископических телеобъективов для линейки iPhone 2022 года.

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 Благодаря новым объективам будущие камеры смартфонов Apple могут обеспечить 5-кратный или даже 10-кратный оптический зум, что позволит пользователям получать изображения далеких объектов без ущерба для качества изображения. Аналитик полагает, что это изменение будет представлять большой интерес для покупателей и, кроме того, поможет Apple сохранить доминирующее положение на рынке премиальных смартфонов.

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 В настоящее время, флагман Apple, iPhone 11 Pro Max способен показать только 2-кратное оптическое увеличение, чего явно не достаточно для конкуренции с другими аппаратами, работающими на платформе Androd, оптическое увеличение которых уже достигло пятикратного значения. Возможно, Apple отказалась использовать телеобъектив на iPhone текущего поколения, в связи с отсутствием приемлеvого для компании качества изображения, но пока ни один из руководителей Apple не упомянул об этом.

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