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Несколько дней назад появилась информация о новом 12-контактном разъеме питания PCIe для графических карт. Разъем является реальным и будет представлен с видеокартами компании NVIDIA следующего поколения "Ampere". Разъем является детищем NVIDIA, а не какой-либо другой IP группы, такой как PCI-SIG, Molex или Intel. Разъем был разработан в ответ на пару рыночных реалий: необходимость высокопроизводительным видеокартам двух разъемов питания и удобство для потребителей использовать один, а не два кабеля.

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Новый 12-контактный разъем NVIDIA имеет шесть 12 В и шесть заземляющих контактов. Разработчики задались целью сделать более качественные контакты, которые могут выдерживать более высокий ток, чем контакты 8 pin и 6 pin в разъемах питания PCIe. В зависимости от поставщика блока питания, 12-контактный разъем может быть разделен на два 6-контактных разъема и продаваться как "6 + 6-контактный".

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Разработчики из Nvidia при проектировании разъема исходили из того, что он должен обеспечивать передачу до 600 Вт мощности. Вчера ресурс Igor's Lab опубликовал отчет, который помогает объяснить, как разъем может обеспечить гораздо большую мощность, чем комбинация двух обычных 6-контактных разъемов PCIe.

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Глядя на изображение, видно, что к ней невозможно подключить два классических шестиконтактных разъма. Например, контакт 1 является квадратным на 6-контактном разъеме PCIe, а на 12-контактном разъеме NVIDIA это место занимает контакт со срезанным углом. Также невозможно использовать такие комбинации, как 8-контактный + EPS 4-контактный разъем.

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Таким образом производителям блоков питания придется подстраиваться под новые реалии рынка и выпустить обновленные модели своей продукции, либо предложить специальные переходники для подключения старых блоков питания к грядущим новинкам компании Nvidia. Кроме того, вероятно, в первое время компании Nvidia и её партнёрам придется комплектовать свои видеокарты соответствующим переходником.