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В данной статье предлагаю ознакомиться с ТОП 5 смартфонов стоимостью до 500 долларов по версии ресурса Gizchina.Желающим приобрести флагманский аппарат, но не желающим платить за это большие деньги, стоит обратить внимание на данные устройства.

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1. POCO F2 PRO

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Несомненно, лучшим в категории до 500 долларов является смартфон POCO F2 Pro. Данный флагман оснащается одним из самых мощных мобильных процессоров Snapdragon 865 от компании Qualcomm, имеет от 6 Гб до 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 256 Гб встроенной памяти. Слотом для карты памяти смартфон не оборудован.

Смартфон комплектуется очень большим 6,67-дюймовым Super AMOLED дисплеем разрешением 2400 на 1080 пикселей без отверстий и вырезов под селфи-камеру. Это достигнуто благодаря моторизованному выдвижному механизму, который скрывает 20-мегапиксельную селфи-камеру. С задней стороны смартфона расположен блок из четырех камер, включающий основной 64-мегапиксельный объектив с датчиком Sony IMX686, 5-мегапиксельный теле/макро объектив, ультраширокоугольную 12-мегапиксельную камеру и 2-мегапиксельный датчик глубины. Кроме того, смартфон оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Стоит также отметить наличие у телефона жидкостной системы охлаждения. Poco F2 Pro питается от аккумуляторной батареи емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт и работает на базе ОС Android 10 с оболочкой MIUI 11, которую на данный момент можно обновить до версии MIUI12.

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2. REALME X50 PRO

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Второе место в топе занимает смартфон Realme X50 Pro. Данный смартфон является отличной альтернативой POCO F2 Pro. Смартфон оснащается AMOLED экраном размером 6,44 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей с частотой обновления 90 Гц. Realme X50 Pro также оснащен мощным процессором Qualcomm Snapdragon 865 и имеет варианты с 6, 8 и 12 Гб оперативной памяти и 128 Гб или 256 Гб встроенной памяти.

Что касается фотографических возможностей, то смартфон X50 Pro может похвастаться 64-мегапиксельной основной камерой в сочетании с ультраширокоугольным объективом разрешением 8 мегапикселей, 12-мегапиксельной камерой с телеобъективом (x2 оптический зум) и 2-мегапиксельным датчиком глубины. В отверстии в верхнем левом углу экрана располагается двойная селфи камера с основным 32-мегапиксельным объективом и сверхширокоугольным объективом разрешением 8 мегапикселей.

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Флагман компании Realme комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч с поддержкой мощной 65 Вт быстрой зарядки и работает на оболочке Realme UI на базе ОС Android 10.

3. VIVO IQOO Z1

IQOO является суббрендом компании Vivo. Смартфон IQOO Z1 от данного производителя является очень интересным устройством. VIVO IQOO Z1 имеет самый мощный процессор Dimensity 1000+ от компании MediaTek, который позволяет ему набрать более 530000 баллов в тесте AnTuTu. Телефон iQOO комплектуется 6,57-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2400 × 1080 пикселей с частотой обновления 144 Гц, что делает его отличным игровым телефоном. Кроме того смартфон оснащается оперативной памятью стандарта LPDDR4X объемом 6/8 Гб и внутренней памятью UFS 3.1 вместимостью 128 или 256 Гбайт.

С задней части смартфона расположен блок из трех камер, включающий основную 48-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 2-мегапиксельный датчик для макросъемки. На фронтальной стороне смартфона в правом углу в отверстии в экране расположена 16-мегапиксельная селфи-камера.

За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт. IQOO Z1 оснащен модулем NFC и работает на iQOO UI 1.0 на базе Android 10.

4. REDMI 10X PRO 5G

Как и iQOO Z1, Redmi 10X Pro 5G оснащается чипсетом от компании MediaTek, однако, в отличие от флагманского Dimensity 1000+ у IQOO Z1, Redmi работает на чипсете Dimensity 820 5G. Смартфон оснащается большим 6.57 дюймовым AMOLED дисплеем с разрешением 2400 х 1080 пикселей и поддержкой HDR10+. На задней стороне смартфона расположены четыре датчика изображения: основной 48-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный телеобъектив, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 5-мегапиксельный датчик для макросъемки. В качестве селфи камеры выступает 20-мегапиксельный объектив в каплевидном вырезе экрана.

Другие характеристики Redmi 10X Pro 5G включают аккумуляторную батарею емкостью 4520 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт, модуль NFC, Bluetooth 5.1, инфракрасный порт и 3,5 мм аудио разъем.

5. HONOR 30

Завершает ТОП 5 смартфон Honor 30. Этот смартфон работает на процессоре собственной разработки - Huawei Kirin 985 и оснащается 8 Гб оперативной памяти и встроенным накопителем объемом 128 Гб или 256 Гб. На смартфоне Honor 30 установлен большой 6,53-дюймовый OLED дисплей с разрешением Full HD+, в левой части которого находится отверстие под 32 мегапиксельную селфи камеру. На задней панели расположены четыре камеры, включающие основной 40-мегапиксельный сенсор Sony IMX600 с диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельный перископический телеобъектив с пятикратным оптическим зумом, сверхширокоугольный 16-мегапиксельный объектив и 2-мегапиксельный датчик глубины. Сканер отпечатка пальцев смартфона встроен в экран.

За питание смартфона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Honor Super Charge мощностью 40 Вт. Honor 30 также имеет чип NFC и работает под управлением Magic UI 3 на базе Android 10.