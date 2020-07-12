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ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля стоимостью до 200 долларов

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 Предлагаю вашему вниманию ознакомиться с ТОП 5 лучших китайских смартфонов июля стоимостью до 200 долларов по версии ресурса Gizchina. Если вы планируете приобрести себе недорогой, но качественный смартфон, то присмотритесь к одной из представленных моделей.

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1. REDMI NOTE 9S

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 Redmi Note 9S является довольно доступным смартфоном с достаточно мощным чипсетом Qualcomm Snapdragon 720G, а также 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить картами памяти. Кроме того, Note 9S от Redmi оснащен очень большим 6,67-дюймовым IPS экраном разрешением FHD+ с отверстием в центре, в котором находится объектив 16-мегапиксельной селфи камеры. На задней панели смартфона расположен блок из четырех камер, который включает основной 48-мегапиксельный датчик, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик, 5-мегапиксельный сенсор для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины.

 Также смартфон Redmi Note 9S может похвастаться большой аккумуляторной батареей емкостью 5020 мАч, которая поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Устройство работает на MIUI 11 на базе ОС Android 10 из коробки.

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2. REDMI 9

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 Второе место в рейтинге занимает Redmi 9. Данный телефон начального уровня от китайского бренда является отличным вариантом в более доступном сегменте с ценой около 125 долларов. Redmi 9 оснащен  производительным чипсетом Helio G80 от компании MediaTek и имеет от 3 Гб до 6 Гб оперативной памяти и  от 32 Гб до 128 Гб встроенной памяти. Смартфон комплектуется большим 6,53-дюймовым дисплеем разрешением 2340х1080 пикселей с каплевидным вырезом под 8-мегапиксельную селфи-камеру. Невероятно, но за такие малые деньги пользователь получает целых четыре камеры на задней панели, включая основной 13-мегапиксельный объектив с диафрагмой f/2.2, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив с углом охвата до 118 градусов, 5-мегапиксельный датчик для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины. Другие характеристики телефона включают большую аккумуляторную батарею емкостью 5020 мАч, порт USB Type-C, NFC и поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт.

3. REALME 5 PRO

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 В этом ценовом диапазоне до 200 долларов Realme 5 Pro является одним из лучших мобильных телефонов. Смартфон оснащен неплохим процессором Snapdragon 712 и комплектуется от 4 Гб до 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами памяти. Realme 5 Pro оснащен меньшим чем у предыдущих смартфонов дисплеем размером 6,3-дюйма разрешением Full HD+, но благодаря этому имеет более четкое изображение. В каплевидном вырезе экрана расположен 16-мегапиксельный датчик селфи камеры от компании Sony. На задней стороне смартфона расположился вертикально ориентированный блок из четырех камер, включающий основной 48-мегапиксельный датчик Sony IMX 586 с функцией ультраночного режима, сверхширокоугольный 8-мегапиксельный датчик с углом обзора 119 градусов, 2-мегапиксельный датчик для макросъемки и 2-мегапиксельный датчик глубины.

 В устройстве установлена аккумуляторная батарея емкостью 4035 мАч с поддержкой быстрой зарядки  мощностью 20 Вт с технологией VOOC.

4. HONOR 9X

 С ценой ниже 200 долларов смартфон Honor 9X является отличным вариантом в этом ценовом диапазоне. Смартфон оснащен не топовым, но всё-таки хорошим процессором Huawei Kirin 710F, а также 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной памяти, расширяемой за счет карточек microSD объемом до 512 Гб. Кроме того, смартфон имеет огромный 6,59-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+. Особенностью данной модели является наличие 16-мегапиксельной селфи-камеры, имеющей выдвижной механизм с автоматическим закрыванием при падении. На задней части смартфона расположен блок из двух камер, включающий основной 48-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1,8 и датчик глубины разрешением 2 мегапикселя. К достоинствам данной модели стоит отнести наличие чипа NFC. Смартфон оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч и работает на ОС Android 9 с оболочкой EMUI 9.1.

5. LENOVO Z6

 Завершает сегодняшний рейтинг смартфон Lenovo Z6, который является отличным аппаратом, но у нас в стране мало распространен из-за отсутствия официальных поставок. Несмотря на свой возраст, Lenovo Z6 все еще очень хорошо справляется со своими обязанностями благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 730 в сочетании с 6 Гб или 8 Гб оперативной памяти и от 64 Гб до 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карт памяти формата microSD. Lenovo Z6 оснащен 6,39-дюймовым AMOLED дисплеем разрешением Full HD+. С задней стороны смартфона расположен блок из трёх камер, включающий основной 24-мегапиксельный датчик Sony IMX576 с диафрагмой f/1,8, 5-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик и 8-мегапиксельный телеобъектив. На фронтальной стороне смартфона в каплевидном вырезе экрана находится 16-мегапиксельный объектив селфи-камеры. Кроме того, данный смартфон может похвастаться встроенным в экран сканером отпечатков пальцев

 Смартфон комплектуется аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 Вт и работает на базе Android 9 с собственной оболочкой ZUI 11.

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