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В сети появилось первое изображение процессора Ryzen Threadripper PRO 3995WX, разработанного для HEDT и рабочих станций, который должен быть выпущен компанией AMD в этом году. Изображение процессора появилось на форуме ChipHell. Этот процессор разработан для того, чтобы конкурировать с процессорами компании Intel серии Xeon W, такими как Xeon W-3175X, и поэтому находится на более высоком уровне, чем даже процессоры серии Threadripper во главе с 64-ядерным, 128-поточным Threadripper 3990X. Помимо некоторых функций, предназначенных исключительно для процессоров серии Ryzen PRO, Ryzen Threadripper PRO 3995WX может похвастаться невероятным 8-канальным интерфейсом памяти стандарта DDR4, с общим объемом до 2 Тб и поддержкой ECC.

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Ожидается, что процессор Threadripper PRO 3995WX будет иметь практически идентичные возможности и функции, которые может предложить самый дорогой и производительный процессор компании AMD - EPYC 7662. Так как процессор относится к семейству Ryzen, то он сможет предложить покупателям более высокие тактовые частоты, чем его аналог из серверной линейки EPYC. Вероятнее всего, для того чтобы получить 8-канальный доступ к памяти, процессор будет иметь новый процессорный разъем, вероятно, sWRX8 и чипсет AMD WRX80, хотя возможно он будет иметь некоторую форму совместимости с сокетом sTRX4 и TRX40 ( с вытекающим отсюда ограничением пропускной способности памяти). Источники сообщают, что AMD может анонсировать серию Ryzen Threadripper PRO уже на следующей неделе.