Процессор AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX появился на фото
В сети появилось первое изображение процессора Ryzen Threadripper PRO 3995WX, разработанного для HEDT и рабочих станций, который должен быть выпущен компанией AMD в этом году. Изображение процессора появилось на форуме ChipHell. Этот процессор разработан для того, чтобы конкурировать с процессорами компании Intel серии Xeon W, такими как Xeon W-3175X, и поэтому находится на более высоком уровне, чем даже процессоры серии Threadripper во главе с 64-ядерным, 128-поточным Threadripper 3990X. Помимо некоторых функций, предназначенных исключительно для процессоров серии Ryzen PRO, Ryzen Threadripper PRO 3995WX может похвастаться невероятным 8-канальным интерфейсом памяти стандарта DDR4, с общим объемом до 2 Тб и поддержкой ECC.
реклама
Ожидается, что процессор Threadripper PRO 3995WX будет иметь практически идентичные возможности и функции, которые может предложить самый дорогой и производительный процессор компании AMD - EPYC 7662. Так как процессор относится к семейству Ryzen, то он сможет предложить покупателям более высокие тактовые частоты, чем его аналог из серверной линейки EPYC. Вероятнее всего, для того чтобы получить 8-канальный доступ к памяти, процессор будет иметь новый процессорный разъем, вероятно, sWRX8 и чипсет AMD WRX80, хотя возможно он будет иметь некоторую форму совместимости с сокетом sTRX4 и TRX40 ( с вытекающим отсюда ограничением пропускной способности памяти). Источники сообщают, что AMD может анонсировать серию Ryzen Threadripper PRO уже на следующей неделе.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила