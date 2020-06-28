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В последнее время появились многочисленные предположения относительно предстоящей серии Apple iPhone 12. Тем не менее, ни одно из этих предположений не имеет официального подтверждения. Согласно предыдущим сообщениям, этой осенью Apple выпустит четыре модели iPhone 12. Модели включают 5,4-дюймовую модель, две 6,1-дюймовые модели и 6,7-дюймовую модель. Несколько дней назад официальный сайт голландской компании T-mobile раскрыл полные названия смартфонов серии iPhone 12.

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Информация на соответствующей странице показывает, что в этом году четыре iPhone 12 получат названия: iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max. Это первый раз, когда официальный канал оператора раскрывает названия моделей iPhone 12. К сожалению, никакой другой информации официальный сайт голландского T-Mobile не раскрывает.

Согласно предыдущим утечка информации, 5,4-дюймовый iPhone 12 является моделью начального уровня. Экран меньше, чем у сегодняшнего iPhone 11 и будет занимать всю лицевую часть, а на задней стороне находится двойной модуль камеры. Благодаря такой конструкции корпуса устройство будет более компактным, чем 4,7-дюймовый iPhone SE.

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Исходя из предположений и утечек информации, существенное изменение в дизайне iPhone 12 состоит в том, что в нем используется рамка с прямым краем, аналогичная iPhone 4. Кроме того, серия iPhone 12 будет продолжать использовать квадратный дизайн модуля камеры, как и его предшественник. Два смартфона из четырех будут поставляться с двойной задней камерой, а смартфоны iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут комплектоваться тройным модулем камер. Кроме того, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, будут иметь дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Что касается стоимости, то ходят слухи, что iPhone 12 будет стоить 649 долларов (iPhone 11 - 699 долларов). Топовый вариант смартфона получит ценник в 1099 долларов, что дешевле, чем iPhone 11.