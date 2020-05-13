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Сегодня компания Fujitsu официально завершила поставку суперкомпьютера Fugaku в японский научно-исследовательский институт Riken. Это большое достижение, поскольку нынешняя пандемия COVID-19 задержала многие проекты в компьютерной отрасли. Однако компании Fujitsu удалось преодолеть данное событие и доставить заказчику суперкомпьютер вовремя. Последние из 400 стоек, необходимых для суперкомпьютера Fugaku, были доставлены сегодня, 13 мая, как и планировалось изначально. Предполагается, что суперкомпьютер будет полностью готов к работе, в начале 2021 года, когда установка и настройка будут выполнены в полном объеме.

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Стоит напомнить, что Fugaku - это суперкомпьютер на базе Arm, состоящий из 150 тысяч процессоров A64FX. Эти процессоры изготовлены на заказ компанией Fujitsu на основе Arm v8.2 ISA и оснащены 48 ядрами, построенными на 7 нм техпроцессе TSMC и работающими на частотах выше 2 ГГц. Этот монстр содержит 8,786 миллиардов транзисторов и использует память HBM2 вместо обычной DDR памяти. Недавно прототип суперкомпьютера Fugaku был представлен в списке суперкомпьютеров Top500, где он стал самым энергоэффективным из всех. Предполагается, что он будет иметь около 400 PetaFlops общей вычислительной мощности для рабочих нагрузок, однако для конкретных приложений в области искусственного интеллекта он должен достичь целевого показателя производительности 1 ExaFLOP.