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Процессор Intel Core i9-10900K является одним из самых горячих (в буквальном смысле) чипов в этом году. По мере приближения запуска продажи, пользователь Weibo Wolfstame опубликовал новые термические и энергетические тесты, которые показывают, чего пользователи должны ожидать от новейшего процессора Intel.

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14-нм техпроцесс стал основным препятствием для Intel в достижении выдающейся эффективности, которая наблюдается в последние пару лет с 12-нм и 7-нм процессорами Ryzen. Старый, но усовершенствованный техпроцесс, безусловно, очень помогает Intel поддерживать тактовые частоты по сравнению, но, опираясь на одну и ту же архитектуру в течение нескольких лет, начал демонстрировать свои недостатки.

Wolfstame уже познакомил нас с тестами Core i9-10900F, обладающим гораздо более низкими тактовыми частотами, чем Core i9-10900K. Процессор потреблял 224 Вт мощности при полной нагрузке, а температура была зафиксирована на уровне 92°C со средней температурой около 69°C.

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Intel Core i9-10900K 125 Вт (Автор изображения: Wolfstame):





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Intel Core i9-10900F 65 Вт (Автор изображения: Wolfstame):

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Теперь мы увидели, как работает Intel Core i9-10900K при тестировании на аналогичной тестовой конфигурации. Используя 240-мм радиатор AIO, Core i9-10900K потреблял 235 Вт при полной нагрузке в стресс-тесте AIDA64 FPU и прогрелся до температуры 93°C со средним значением 87°C .

Процессор работал на частоте 4,8 ГГц, что является максимальной пиковой частотой для всех ядер без технологии Intel Thermal Velocity Boost. Для работы функции Thermal Velocity Boost процессор должен иметь температуру ниже 70°C, чего не случилось при использовании 240 мм кулера с жидкостным охлаждением. Похоже, что любой, использующий Core i9-10900K, должен будет получить более качественную систему охлаждения, например, 360 миллиметровый кулер с жидкостным охлаждением.

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