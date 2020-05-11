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Информация 3DMark подтверждает boost частоту 4,3 ГГц и поддержку SMT для AMD Ryzen 9 4900U

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 В сети появилась информация, опубликованная всем известным инсайдером @TUM_APISAK, о тестировании в пакете 3DMark процессора Ryzen 9 4900U, который был установлен на материнской плате AMD Majolica-RN.

 Согласно новому списку 3DMark, Ryzen 9 4900U имеет максимальную тактовую частоту 4,3 ГГц, что на 100 МГц выше, чем Ryzen 7 4800U. 8-ми ядерный процессор также поддерживает SMT, что позволяет ему одновременно выполнять до 16 потоков. 3DMark сообщает, что Ryzen 9 4900U также имеет базовую тактовую частоту 1,8 ГГц, но не предоставляет подробных сведений об уровне TDP и типе графического ускорителя Radeon, входящего в состав процессора.

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 Тем не менее, процессор Ryzen 9 4900U на самом деле может быть переименованным названием Ryzen 7 4800U. Согласно информации @ uzzi38, компания AMD переименовала Ryzen 9 4900U в Ryzen 7 4800U. Следовательно, процессор AMD Ryzen 7 4800U может работать на частоте до 4,3 ГГц, что на 100 МГц выше его заявленного значения. Стоит отметить, что ранее компания Lenovo заявляла, что Yoga Slim 7 будет базироваться на AMD Ryzen 9 4900U, однако, теперь в списке характеристик указывается процессор AMD Ryzen 7. Таким образом, хотя в продаже могут быть версии Yoga Slim 7 с Ryzen 9 4900U, но они могут также появиться на рынке как модели с процессором Ryzen 7 4800U.

 Возможно, в скором времени компания AMD всё-таки прояснит ситуацию с наименованиями процессоров.

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