Информация 3DMark подтверждает boost частоту 4,3 ГГц и поддержку SMT для AMD Ryzen 9 4900U
рекламаВ сети появилась информация, опубликованная всем известным инсайдером @TUM_APISAK, о тестировании в пакете 3DMark процессора Ryzen 9 4900U, который был установлен на материнской плате AMD Majolica-RN.
Согласно новому списку 3DMark, Ryzen 9 4900U имеет максимальную тактовую частоту 4,3 ГГц, что на 100 МГц выше, чем Ryzen 7 4800U. 8-ми ядерный процессор также поддерживает SMT, что позволяет ему одновременно выполнять до 16 потоков. 3DMark сообщает, что Ryzen 9 4900U также имеет базовую тактовую частоту 1,8 ГГц, но не предоставляет подробных сведений об уровне TDP и типе графического ускорителя Radeon, входящего в состав процессора.
рекламаТем не менее, процессор Ryzen 9 4900U на самом деле может быть переименованным названием Ryzen 7 4800U. Согласно информации @ uzzi38, компания AMD переименовала Ryzen 9 4900U в Ryzen 7 4800U. Следовательно, процессор AMD Ryzen 7 4800U может работать на частоте до 4,3 ГГц, что на 100 МГц выше его заявленного значения. Стоит отметить, что ранее компания Lenovo заявляла, что Yoga Slim 7 будет базироваться на AMD Ryzen 9 4900U, однако, теперь в списке характеристик указывается процессор AMD Ryzen 7. Таким образом, хотя в продаже могут быть версии Yoga Slim 7 с Ryzen 9 4900U, но они могут также появиться на рынке как модели с процессором Ryzen 7 4800U.
Возможно, в скором времени компания AMD всё-таки прояснит ситуацию с наименованиями процессоров.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила