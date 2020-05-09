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На этой неделе на одном из YouTube каналов заявили, что владеют некоторой эксклюзивной инсайдерской информации, относящейся к графическим процессорам Ampere. По данным канала, Ampere будет применяться как в сегменте HPC, так и игровом сегменте, и представляет собой полную эволюцию архитектуры Turing, а не просто увеличение вычислительных блоков с большим количеством ядер RT. В архитектуре Ampere появится поддержка DLSS 3.0, которая должна работать с любой игрой, использующей TAA. Также компания NVIDIA представит технологию NVCache, которая использует системную память и SSD, аналогично HBCC от AMD, для ускорения времени загрузки и оптимизации использования VRAM. В новых видеокартах увеличение объема видеопамяти не будут очень высокими, но ожидается 10 Гб для RTX 3080 и 12 Гб для RTX 3080 Ti. Существует вероятность того, что карты игровые карты GeForce могут быть основаны на 8-нм техпроцессе Samsung, в то время как варианты для HPC будут выполнены по 7-нм техппроцессу TSMC.





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Более интересной информацией является то, что Ampere может предложить увеличение IPC на 10-20% по сравнению с Turing и удвоить количество тензорных ядер. Ampere также предложит 4-кратную производительность трассировки лучей. Это не обязательно подразумевает 4-кратное количество физических ядер RT на SKU. Тем не менее, при увеличении количества ядер RT, можно ожидать, что трассировка лучей окажет гораздо меньшее влияние на производительность в играх, чем сегодня.

Согласно полученной информации, GeForce RTX 3060 должна обеспечить производительность трассировки лучей, эквивалентную RTX 2080 Ti. Частота ядра составит около 1,9 ГГц, но 2 ГГц можно достичь путем ручного разгона. Ожидается, что энергопотребление будет ниже, чем у Turing, но фактические цифры пока неизвестны.

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Если приведенная выше информация действительно верна, то это означает, что карты Turing не будут сильно уступать картам на архитектуре Ampere.

Не стоит забывать, что, по-видимому, во всей линейке Ampere карт GTX не будет, даже среди младших представителей с самыми низкими спецификациями, предполагающими наличие как минимум нескольких ядер RT.

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Источник утверждает, что NVIDIA, вероятно, анонсирует продукты HPC во время предварительно записанного выступления GTC 2020, а потребительский модельный ряд GeForce будет объявлен в сентябре.

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