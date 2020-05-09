Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA Ampere предоставит увеличение IPC на 10-20%, 4х производительность RT с минимальным влиянием FPS, тактовые частоты до 2 ГГц

для раздела Блоги
10
RTX 2070 почти по довирусной цене в Ситилинке
-4000р на RTX 2060 Super в Ситилинке
Цена i9 9900KF наконец упала до адекватной
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

реклама

 На этой неделе на одном из YouTube каналов заявили, что владеют некоторой эксклюзивной инсайдерской информации, относящейся к графическим процессорам Ampere. По данным канала, Ampere будет применяться как в сегменте HPC, так и игровом сегменте, и представляет собой полную эволюцию архитектуры Turing, а не просто увеличение вычислительных блоков с большим количеством ядер RT. В архитектуре Ampere появится поддержка DLSS 3.0, которая должна работать с любой игрой, использующей TAA. Также компания NVIDIA представит технологию NVCache, которая использует системную память и SSD, аналогично HBCC от AMD, для ускорения времени загрузки и оптимизации использования VRAM. В новых видеокартах увеличение объема видеопамяти не будут очень высокими, но ожидается 10 Гб для RTX 3080 и 12 Гб для RTX 3080 Ti. Существует вероятность того, что карты игровые карты GeForce могут быть основаны на 8-нм техпроцессе Samsung, в то время как варианты для HPC будут выполнены по 7-нм техппроцессу TSMC.


реклама

 Более интересной информацией является то, что Ampere может предложить увеличение IPC на 10-20% по сравнению с Turing и удвоить количество тензорных ядер. Ampere также предложит 4-кратную производительность трассировки лучей. Это не обязательно подразумевает 4-кратное количество физических ядер RT на SKU. Тем не менее, при увеличении количества ядер RT, можно ожидать, что трассировка лучей окажет гораздо меньшее влияние на производительность в играх, чем сегодня.

 Согласно полученной информации, GeForce RTX 3060 должна обеспечить производительность трассировки лучей, эквивалентную RTX 2080 Ti. Частота ядра составит около 1,9 ГГц, но 2 ГГц можно достичь путем ручного разгона. Ожидается, что энергопотребление будет ниже, чем у Turing, но фактические цифры пока неизвестны.

реклама

 Если приведенная выше информация действительно верна, то это означает, что карты Turing не будут сильно уступать картам на архитектуре Ampere.

 Не стоит забывать, что, по-видимому, во всей линейке Ampere карт GTX не будет, даже среди младших представителей с самыми низкими спецификациями, предполагающими наличие как минимум нескольких ядер RT.

реклама

 Источник утверждает, что NVIDIA, вероятно, анонсирует продукты HPC во время предварительно записанного выступления GTC 2020, а потребительский модельный ряд GeForce будет объявлен в сентябре.

реклама



Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

nvidia turing geforce ampere
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
11
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
28
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
177
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Zenith II Extreme Alpha
39
Битва процессоров: Pentium G5400 VS Athlon 240GE в связке с видеокартой GeForce RTX 2060 Super
42
Обзор компактного корпуса Metalfish S3 Swordfish: рыба-меч во всеоружии
42
Деньги вперед: главные игры мая 2020 года
24
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super
60
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
36
Обзор комплекта вентиляторов AeroCool Astro 24
20

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: май 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
1 мая 2020 69
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: май 2020
3 мая 2020 36
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
7 мая 2020 177
Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х
26 апреля 2020 180
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600
28 апреля 2020 76
Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020
27 апреля 2020 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi Mi 9T со 128 ГБ впервые стоит менее 235 долларов – цена упала на 200 долларов
8
Стала известна дата анонса глобальной прошивки MIUI 12
2
NVIDIA пояснила, зачем покупать производительную дорогую видеокарту GeForce RTX – 240 fps, отсутствие подвисаний и графика нового поколения
42
Intel Core i9-10900K на частоте 5,1 ГГц прогрел материнские платы свыше 90 градусов, потребляя до 350 Вт
97
3 смартфона Huawei получили прошивку EMUI 10.1
2
Процессоры серии Ryzen 4000 не будут работать на материнских платах X470, B450 и X370 чипсетов
584
Энтузиасты поделились методом извлечения золота из старых процессоров - возвращение золотой лихорадки
16
Новые подробности развития игр Rockstar Games — сроки выхода GTA VI, новое событие в GTA V Online, обновление RDR 2
10
Лучшую видеокарту для 1440p по версии Tom's Hardware можно купить в РФ дешевле 40 тысяч рублей
22
Разработчик S.T.A.L.K.E.R. 2 рассказал о ходе работы над игрой и трудностях, с которыми столкнулась студия
18
Процессоры AMD Ryzen 4000-й серии не будут поддерживать старые материнки (300 и 400-й серии) – придётся покупать новую и дорогую материнскую плату
99
Nvidia продемонстрировали разницу между 60, 144 и 240 FPS на примере Call of Duty: Warzone и рассказазали о преимуществах высокого фреймрейта
127
Дата выпуска AMD Zen 3, характеристики и цена: все, что мы знаем о AMD Ryzen 4000
32
Представлены флагманские материнские платы B550 для AM4 - топовые решения за скромную стоимость с обещанной поддержкой Ryzen 4000
113
Эксперты рассказали о реальной производительности процессоров Core i9-10900 и Core i7-10700 в штатном режиме – 65 Вт TDP
57
Meizu 17 Pro оказался одним из самых доступных флагманов на китайском рынке
1
AMD намерена подсластить пилюлю покупателям процессоров Ryzen 4000-й серии, выпустив недорогой чипсет А520 для бюджетных материнских плат
42
AMD представила процессоры Ryzen 4000 PRO
3
MSI B450 MAX и поддержка AMD Zen 3: компанию поймали на слове
72
Новая Redux версия Ведьмак 3 получила обновление, которое глобально перерабатывает игру и делает ее еще лучше и реалистичней
3

Популярные статьи

Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
186
ТОП-5 изменений в MIUI 12: почему обязательно стоит обновиться
11
Тестируем AMD Ryzen 3 3300X против Intel Core i3-9350KF
177
Легендарные игровые шедевры прошлых лет, которым фанаты дали вторую жизнь. Часть 2
14
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре Gears 5
28
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super JetStream (PA-RTX2060 SUPER JS 8G)
11

Сейчас обсуждают

lampa
13:49
EGS лучшие в этом плане :)
Square Enix предлагает 54 игры с 95% скидкой в Steam — воспользуйтесь и получите набор стоимостью 18000 за 900 рублей
korn87
13:49
неудобные игры скромно не покажем
Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
indieeugene
13:49
Я видел на этой матери ddr3 3066 18-18-18-40. В 4ех канале это рвет любой двухканал на ddr4
Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
Елисей Творимиров
13:47
Хехе. Блогеры воруют друг у дружки новости.) Был уже этот видос. Ещё и зелот запостил.) https://overclockers.ru/blog/bottom/show/36493/nvidia-ampere-budut-vypolnyat-trassirovku-luchej-v-chetyre-raza-...
NVIDIA Ampere предоставит увеличение IPC на 10-20%, 4х производительность RT с минимальным влиянием FPS, тактовые частоты до 2 ГГц
Константин Назаров
13:47
Автор глупый. Rx Vega 3 встройка. В оригинале дискретка идёт в качестве бонусного апгрейда через время.
Рецепт хорошего игрового компьютера до 350 долларов от журналистов PCWorld
qot
13:47
в играх с лучами вполне будут равнопроизводительными, но без лучей отстанет
Новая видеокарта NVIDIA RTX 3060 Ampere может оказаться равна по производительности текущему флагману – GeForce RTX 2080 Ti – новые сведения о RTX Titan Ampere
korn87
13:47
лол, райзены гораздо горячее современных интелов, если те не кочегарят на 5ГГц.
Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
Денис Синяков
13:46
и че , вот это вот все потащит современные игры и тяжелые программы ? И что за видак такой вега 3 ?
Рецепт хорошего игрового компьютера до 350 долларов от журналистов PCWorld
Exel Benchmark
13:46
Не играю в такое, извиняй. Запусти батлу на своих 4х ядрах или отсосина и обкакаешься от фризов
Пять главных минусов процессоров AMD Ryzen 5 1600 и Ryzen 5 2600
Андрей А.
13:45
Не уверен. Разница тюринга с паскалем могла быть огромна. Если бы транзисторный бюджет не потратили на бесполезные RT ядра, а пустили бы на дополнительные CUDA ядра, тогда бы мы увидели не меньше того...
NVIDIA Ampere предоставит увеличение IPC на 10-20%, 4х производительность RT с минимальным влиянием FPS, тактовые частоты до 2 ГГц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем