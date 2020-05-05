UserBenchmark опубликовал результаты тестов Ryzen 7 3700X под видом Ryzen 74700G
рекламаНедавно известный пользователь momomo_us обнаружил запись с рекордным тестированием процессора AMD Ryzen 7 4700G на UserBenchmark.
рекламаAMD Ryzen 7 4700G, станет серьезным шагом вперед по сравнению с прошлыми предложениями AMD. Например, настольный APU предыдущего поколения Ryzen 5 3400G имел только четыре ядра и восемь потоков. Запись UserBenchmark для предполагаемого Ryzen 7 4700G показывает тактовые частоты 3,6–3,95 ГГц, а результаты всех основных тестов являются весьма недурными. К сожалению, похоже, что процессор, который был протестирован на плате Gigabyte GA-AB350-Gaming 3, на самом деле представлял собой замаскированный процессор Ryzen 7 3700X (та же базовая частота: 3,6 ГГц).
Пользователь Twitter под ником Belly Jelly заявил, что использовал команду regedit для переименования своего процессора Ryzen 7 3700X, а затем обманул UserBenchmark, который думал, что он тестирует AMD Ryzen 7 4700G. Глядя на образцы, которые уже были протестированы на эталонном тесте, есть основания для некоторых комментариев, предполагающих, что это мог быть даже замаскированный Ryzen 7 2700X (но с более высокой базовой частотой: 3,7 ГГц), как средний результат теста для Ryzen 7. Процессор Ryzen 7 4700G как раз находится между двумя вышеупомянутыми процессорами Ryzen 7. В любом случае, это, безусловно, еще одно предупреждение о том, что принимать результаты UserBenchmark нужно со здоровой долей скептицизма, если записи могут быть так легко подделаны.
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