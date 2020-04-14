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При просмотре роликов на YouTube не каждый захочет просматривать полностью видео, которое длится несколько десятков минут. В данной ситуации система глав может быть довольно интересной и полезной, что позволит пользователю перейти непосредственно к той части видео, которая его интересует. В Google задумались об этом, и в данный момент видео сервис YouTube начал тестирование такой системы. В компании Google объяснили, что главы появятся в нижней части видеопроигрывателя и будут использовать метки времени, предложенные в описании к видео самим выложившим ролик блогером. Поэтому главы не появятся в тех видео, в которых сами блогеры не предоставили эту информацию.

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Сообщается, что в настоящее время тест проводится с несколькими пользователями сервиса YouTube, которые были выбраны случайным образом. YouTube добавляет, что пользователи YouTube, которые были выбраны для тестирования, но не желающие размещать в своих видео главы, должны указывать в описаниях только время 0:01 вместо 0:00. В то же время самому сделать заявку на участие в тесте не получится.

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Кроме того, за последние несколько месяцев Google провела множество тестов интерфейса в приложении YouTube для аппаратов на ОС Android, в которых, например, пытается облегчить просмотр комментариев под видео. В новой версии Android комментарии располагаются чуть ниже описания, а предлагаемые пользователю видео снизу под комментариями. Теперь пользователям необходимо прокручивать страницу вниз, чтобы получить доступ к рекомендуемым видео в новой версии приложения. Новый интерфейс появился в версии 15.14.33 приложения для Android.