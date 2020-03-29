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Компания Zalman анонсировала новый процессорный кулер CNPS20X Twin Tower, который обладает способностью охлаждать процессоры с TDP до 300 Вт. Таким образом, будущие владельцы топовых процессоров 10-го поколения от Intel смогут не беспокоиться о здоровье своих чипов. Кулер CNPS20X Twin Tower имеет множество функций, обеспечивающих более эффективную передачу тепла от центрального процессора к радиатору. Эта технология включает в себя RDTH (тепловую трубку обратного прямого касания), DTH (тепловую трубку прямого касания) и IHD (интерактивный дизайн передачи тепловых труб). По информации Zalman технология IHD обеспечивает 20-кратное улучшение производительности при рассеивании тепла. Наряду с широким спектром технологий Heatpipe, этот процессорный кулер имеет новый дизайн ребер, а также технологию крыльчатки Zalman Dual Blade. CNPS20X Twin Tower поддерживает как процессоры Intel, так и новейшие процессоры AMD.

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Радиатор также имеет несколько новых улучшений. Он получил 4D конструкцию гофрированных ребер, некоторые из которых сделаны из меди, а не из алюминия, что в лучшую сторону сказывается на теплопередаче тепла от тепловых трубок. 4D конструкция гофрированных ребер представляет из себя ячеистую структуру, что обеспечивает большую площадь рассеивания чем при стандартных плоских ребрах радиатора.

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Вентилятор, который использует технологию крыльчатки Dual Blade, имеет специальный дизайн вдохновленный ножками паука и позволяет снизить вибрацию и шум. Дополняют картину светодиоды на решетке и центре вентилятора. Эти светодиоды поддерживают основные программы освещения RGB, в том числе Razer's Chroma RGB.

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Стоимость данного произведения компании Zalman составляет около € 90.