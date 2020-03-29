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Intel готовит новый процессор Core i7-10875H для конкуренции с AMD Ryzen 4000H

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 Похоже, что Intel работает над новым восьмиъядерным процессором Core i7 семейства Comet Lake-H для борьбы с ноутбуками на базе чипов AMD Ryzen 4000. Это было подтверждено утечкой результата теста Geekbench, в котором упоминается Core i7-10875H с восемью ядрами и шестнадцатью потоками, работающими на базовой частоте 2,3 ГГц, что соответствует процессору Core i9-9880H.

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 Результат тестирования в Geekbench процессора Core i7-10875H показывает, что он является большим шагом вперед по сравнению с более старым Core i9-9880H. В одноядерном тесте новинка оторвалась от предшественника более чем на 100 баллов, но в многопоточном тесте Core i7-10875H  показывает выигрыш в производительности у Core i9-9880H около 45%.

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 Core i7-10875H является единственным высокопроизводительным мобильным процессором 10-го поколения с увеличенным количеством ядер. Таким образом, для большинства процессоров поколения Comet Lake-H прирост производительности будет минимальным. Таким образом Core i7-10875H может стать заметным шагом вперед по сравнению с флагманом 9-го поколения и обеспечит отличную конкуренцию чипам AMD Ryzen 7 4800H и 4900H/HS.

 Напомню, что процессоры Intel 10-го поколения Comet Lake-H должны быть официально анонсированы 2 апреля.

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