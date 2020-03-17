Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Несколько дней назад появилась утечка информации о энергопотреблении процессора Core i9-10900T. Теперь настала очередь Core i5-10500T и Core i7-10700T.

реклама

С точки зрения спецификаций, чипы Intel с индексом "T" очень близки к своим обычным аналогам. Процессоры имеют одинаковое количество ядер и размер кеша, но они имеют более низкую тактовую частоту. Традиционно процессоры серии T обладают номинальным TDP 35 Вт. Напомню, что это значение соответствует PL1 чипа, который Intel измеряет при работе процессора на базовой тактовой частоте. Значение PL2 соответствует пиковой мощности процессора, работающего на частоте Turbo Boost, но Intel предпочитает его не афишировать. Давайте посмотрим, какое энергопотребление имеют процессоры Core i5-10500T и Core i7-10700T согласно данным утилиты Sisoftware.

реклама

Core i5-10500T, имеющий 6 ядер и 12 потоков, кэш-память третьего уровня объемом 12 Мб, работает на базовой тактовой частоте 2,3 ГГц и 3,81 ГГц в режиме Turbo Boost. Утилита SiSoftware показывает пиковое энергопотребление процессора 93 Вт. Core i7-10700T, имеющий 8 ядер, 16 потоков и 16 МБ кэш памяти третьего уровня, работает на базовой тактовой частоте 2 ГГц и 4,38 ГГц в режиме Turbo Boost, на котором его потребление составляет 123 Вт, что удивительным образом соответствует старшему Core i9-10900T.

реклама

Вывод из всего выше увиденного можно сделать такой, что компания Intel в очередной раз слукавила, указывая в спецификациях новых процессоров потребляемую энергию 35 Вт.