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Стало известно, что Core i9-10900T потребляет 123 Вт под нагрузкой

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  О новой линейке процессоров 10-го поколения компании Intel известно достаточно много, по крайней мере на уровне слухов. Также известны и значения номинального энергопотребления новых процессоров, максимальное значение которого составляет 125 Вт для флагманских чипов. Однако в сети давно обсуждается информация о том, что реальное потребление процессоров 10-го поколения будет намного выше официальных значений. Например, ожидается, что флагманский процессор Core i9-10900K будет потреблять до 300 Вт под нагрузкой, а Core i7-10700K с большой вероятностью преодолеет барьер в 200 Вт в условиях интенсивной работы. Учитывая, что конкурирующие процессоры AMD Ryzen 3000 имеют мощность менее 100 Вт в большинстве сценариев, то для Intel это будет большой проблемой.

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  Сегодня появилось изображение характеристик работающего под нагрузкой процессора Core i9-10900T на частоте 4,49 ГГц. Если данное изображение показывает реальные показания работы процессора, то предположения об очень большом энергопотреблении новых процессоров Intel являются правдой, так как по официальным данным  Core i9-10900T имеет номинальное потребляемую мощность 35 Вт, что почти в четыре раза меньше, указанного на изображении ниже значения.

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  Таким образом, стоит ожидать, что флагманский процессор Core i9-10900K представляющий собой 10 ядерный, 20 поточный чип действительно может потреблять предполагаемые 300 Вт под нагрузкой. Возможно, что он будет следующим лучшим игровым процессором, и вполне вероятно, что даже процессоры Ryzen 4000 не смогут превзойти его, но потенциальным покупателям придётся хорошенько продумать над организацией охлаждения такого монстра и даже о замене блока питания на более мощный.

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Теги

amd intel процессоры core core i9-10900k
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