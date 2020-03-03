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Сегодня компания Marvell анонсировала OCTEON TX2, новейшее семейство процессоров, предназначенных для широкого спектра проводного и беспроводного сетевого оборудования, включая коммутаторы, маршрутизаторы, защищенные шлюзы, брандмауэр, мониторинг сети, базовые станции 5G и контроллеры интеллектуальных сетевых интерфейсов (NIC). Массовое увеличение трафика данных в сочетании с растущими требованиями к сквозной безопасности усиливают потребность в хорошо масштабируемых вычислительных платформах с интегрированными аппаратными ускорителями, оптимизированными под нагрузку, для удовлетворения требований к производительности, мощности и совокупной стоимости владения. Основываясь на пяти поколениях самой масштабируемой и широко распространенной в отрасли платформы процессоров, семейство OCTEON TX2 обеспечивается широкой программной экосистемой, включающей в себя многофункциональный комплект разработки программного обеспечения (SDK) и поддержку виртуализации, обеспечивая уникальное сочетание производительности и программируемости. OCTEON TX2 обеспечивает 2,5-кратное улучшение по сравнению с предыдущим поколением и увеличивает пропускную способность обработки данных до 200 Гбит/с.

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Семейство процессоров OCTEON TX2 от Marvell объединяет до 36 ядер на основе архитектуры Arm v8-A с настраиваемыми и программируемыми аппаратными ускорителями. По сравнению с архитектурами, которые обрабатывают данные исключительно на ядрах ЦП, эти ускорительные блоки, которые включают функции безопасности, обработки пакетов и управления трафиком, способны удовлетворить самые высокие требования к производительности и энергопотреблению.

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Семейства процессоров Marvell CN91xx, CN92xx, CN96xx и CN98xx включают в себя:

- от 4 до 36 ядер на основе архитектуры Armv8-A с частотой до 2,4 ГГц;

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- широкий спектр I/O с интерфейсами 25G SerDes, например, порты Ethernet 100GbE, 50GbE, 40GbE, 25GbE, 10GbE, 2.5GbE, 1GbE и интерфейсы PCIe gen4;

- усовершенствованные сопроцессоры безопасности NITROX V, ускоряющие полный набор асимметричных и симметричных криптографических операций;

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- ускорители поддерживают всестороннюю аппаратную разгрузку пакетов, включая прием пакетов, гибкий анализ пакетов, классификацию потоков, управление буфером, QoS (качество обслуживания), обработку передачи и иерархическое формирование и планирование трафика;

- инновационное и уникальное оборудование для распределения нагрузки и планирования работы, которое учитывает QoS, упорядочение пакетов и синхронизацию.

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OCTEON TX2 CN9130, CN92xx и CN96xx от Marvell доступны с наборами для разработки. Серийное производство начнется во втором квартале 2020 года.