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Всем привет! В интернете и на нашем любимом сайте имеется множество статей о компьютерных сборках различной ценовой категории для пользователей с разным размером кошелька. Однако, нет примеров сборок для сильных мира сего. Сегодня я предлагаю ознакомиться с гипотетической сборкой компьютера, которую мог бы себе приобрести наш бывший глава правительства. Информация о его зарплате в сети имеется, на эти сведения я и буду опираться в данной статье. Многим известно, что Дмитрий Анатольевич испытывает слабость к различным электронным гаджетам, тому есть множество свидетельств в интернете. А фото ниже является, наверно, самым известным.

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Но я отвлёкся. Итак, по последней информации официальная заработная плата нашего сегодняшнего героя, которую он будет получать на новой должности, составляет 618 713 рублей. Представим себе, что на жизнь у Дмитрия Анатольевича денег хватает, а всю свою первую зарплату он решил потратить на новый крутейший компьютер для бескомпромиссной игры в Солитер. Шутка! Сборку будем собирать на базе комплектующих для домашних персональных компьютеров, на серверных комплектующих пускай другие дядьки собирают! Да и сам Дмитрий Анатольевич не стал бы у себя под столом сервак размещать, я так думаю.

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Стоимость комплектующих буду брать среднюю "по больнице", не делая акцент на каком-то конкретном магазине электроники и компьютерной техники.

1. Процессор.

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В качестве сердца системы я решил использовать AMD Ryzen Threadripper 3970X, стоимость которого составляет около 150000 рублей. Threadripper 3970X является 32 ядерным, 64 поточным процессором, выполненным по 7 нм технологическому процессу с базовой частотой 3,7 ГГц и 4,5 ГГц в Turbo режиме. Процессор обладает тепловым пакетом в 280 Вт, имеет кеш L3 объемом 128 Мб, поддерживает 4-х канальную память стандарта DDR4 с частотой 3200 МГц.

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Производительность данного процессора никто не может оспорить. Он позволит не только играть на максимальных настройках в любую из последних и требовательных игр, но и максимально быстро редактировать различный фото и видео контент, архивировать и разархивировать большие файлы и другие задачи, которые могут возникнуть у высокопоставленных слуг народа.

2. Система охлаждения процессора.

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Процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X из первого пункта статьи поставляется без системы охлаждения, поэтому её придётся покупать отдельно. Учитывая энергопотребление 32-х ядерного процессора, равное 280 Вт, для его охлаждения просто необходима мощная и надежная СЖО.

На рынке существует достаточно много СЖО на любой вкус и кошелёк, но нам понадобится действительно одна из лучших, а такой, по моему скромному мнению, является система жидкостного охлаждения Enermax ELC-LTTRTO360-TBP LiqTech TR4 II RGB 360. Данная СЖО способна рассеивать до 500 Вт тепла, не смотря на применяемый в конструкции алюминиевый радиатор. Enermax ELC-LTTRTO360-TBP LiqTech TR4 II RGB 360 обладает отличными акустическими характеристиками, так как заявленный производителем уровень шума составляет всего от 14 до 28 Дб, а используемые вентиляторы типоразмера 120x120 мм имеют скорость вращения 500 - 2300 об/мин. Стоит сие чудо инженерной мысли в районе 13000 рублей.

3. Материнская плата.

Поселить наш крутой процессор я решил в доме под названием ASUS ROG ZENITH II EXTREME, средняя стоимость которого составляет около 55000 рублей.

Данная материнская плата обладает поистине гигантскими возможностями и имеет большое количество различных портов. Итак, на плате находятся 8 портов SATA-III (6 Гб/с), 4 разъёма стандарта PCI-E 4.0 x16, 3 разъема PCI-E M.2. На задней панели расположились 4 x USB 3.2 Gen1, 6 x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 Type-C, USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 2 x RJ-45 и оптический S/PDIF. Сетевые интерфейсы представлены портами Gigabit Ethernet (10/100/1000 Мбит/с) и 10 Gigabit Ethernet (10000 Мбит/с), а также Wi-Fi и Bluetooth, сетевыми контроллерами являются Intel I211AT и Aquantia AQC107. Плата позволяет подключать 8 канальную акустику благодаря контроллеру SupremeFX S1220.

4. Оперативная память.

В качестве оперативной памяти в нашей сегодняшней VIP сборке я решил взять модули памяти Kingston HyperX Fury (HX432C16FB3/32), имеющие частоту 3200 МГц и тайминги CAS Latency - 16, RAS to CAS Delay - 20, Row Precharge Delay - 20.

Так как материнская плата имеет 8 разъемов для оперативной памяти, то в сборку возьмём 8 планок с суммарным объемом 256 Гб. Думаю, что наш сегодняшний герой не откажется от такого количества памяти, ведь большому человеку требуется много памяти. Цена одной планки таких модулей составляет примерно 12000 рублей, значит общая стоимость оперативной памяти равняется 96000 рублей.

5. Видеокарта.

Думаю, что любому высокопоставленному государственному служащему не чужды обычные человеческие слабости и увлечения. Наверняка, придя поздно вечером домой после тяжёлого рабочего дня, поужинав макарошками с мясной подливкой, запив всё это вкуснейшим компотом из сухофруктов, Дмитрий Анатольевич включает компьютер для того, чтобы погонять на крутейшем автомобиле по улицам ночных мегаполисов или подстрелить парочку мутантов на уничтоженных ядерными ракетами московских развалинах, после чего с чувством глубокого удовлетворения ложится спать. А нам известно о том, что получить удовольствие от игры и спокойно лечь спать возможно только тогда, когда количество кадров в секунду (FPS) в игре буден не менее 60 FPS в самых напряженных и насыщенных эффектами сценах. Исходя из этого, посоветовавшись со своим внутренним голосом, я решил установить в сегодняшнюю сборку две видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, которые будут работать в режиме SLI. Конечно можно было взять три карточки, ведь материнская плата позволяет организовать 3-Way SLI, но боюсь, что даже такой бюджет сегодня этого не позволит сделать.

Таким образом за графическую производительность будут отвечать две видеокарты MSI nVidia GeForce RTX 2080Ti GAMING TRIO стоимостью 87000 рублей за штуку. Можно было бы немного сэкономить и взять карты от компании Palit, но ведь наша сборка не для Васи из соседнего подъезда. Вася, прости!

6. Корпус.

Приютить все комплектующие сегодняшнего полёта фантазии после долгих уговоров, согласился корпус Fractal Design Define S2 Vision RGB TG Blackout стоимостью 18000 рублей.

Это отличный и просторный корпус, который обладает всем самым необходимым для комфортного размещения любых существующих комплектующих, кроме материнских плат формата XL-ATX. Он имеет строгий внешний вид, но с яркой подсветкой благодаря четырем 140 мм RGB вентиляторам и прозрачной боковой стенкой, чтобы показывать миру свой прекрасный внутренний мир. В корпусе могут разместиться видеокарты длиной до 440 мм. Есть также дополнительные места для трех 140 мм вентиляторов на верхней панели и двух 140 мм на нижней панели, но это на тот случай, если усилия Греты Тунберг будут напрасны, и глобальное потепление добьет нас окончательно. Уверен, что Дмитрию Анатольевичу корпус бы понравился. Конечно существует множество более необычных по форме и содержанию корпусов с различными прибамбасами, но, как было сказано выше, сборка не предназначена для соседа Васи с буйной фантазией. Василий, прости ещё раз!

7. Система хранения данных.

В качестве системы хранения данных выбор пал на жесткий диск WD Ultrastar DC HC320 емкостью 8 Тб и стоимостью 15000 рублей. Считаю, что объема 8 Тб вполне достаточно в домашних условиях. HDD будет выступать в роли файловой помойки.

Данный HDD относится к корпоративному классу, где нужна высокая надежность и энергоэффективность, но не будем забывать, что наша сборка не предназначена для простого смертного. Жесткий диск имеет интерфейс SATA III, скорость вращения 7200 об/мин, буферную память объемом 256 Мб, а время наработки на отказ составляет 2000000 часов.

В качестве системного диска был выбран твердотельный накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW объемом 2 Тб форм-фактором M.2 2280 и интерфейсом PCI-E x4.

Скоростные характеристики данного SSD выглядят очень прилично. Заявленная производителем скорость чтения достигает 3500 Мб/с, а скорость записи - 3300 Мб/с. Данный твердотельный накопитель имеет наработку на отказ 1500000 часов, а ресурс TBW составляет 1200 Тб. За данный SSD придется отдать продавцу около 33000 кровно заработанных рублей.

8. Блок питания.

Система, которая у меня сегодня получается, имеет достаточно большое энергопотребление, поэтому для неё просто необходим мощный и качественный источник питания. Многие неопытные пользователи компьютеров при выборе комплектующих часто не уделяют блоку питания должного внимания, а просто смотрят на сухие цифры мощности в характеристиках и выбирают блок подешевле. Но это большая ошибка. Блок питания является важнейшим компонентом, от которого зависит надежность и стабильность всей компьютерной сборки. Вот и в своей сборке я решил не рисковать и установил мощный и надёжный блок питания от лидера на рынке данной продукции компании Super Flower. Учитывая компоненты системы, мой выбор пал на блок Super Flower Leadex Platinum SF-2000F14HP мощностью 2000 Вт.

Кому-то это покажется много, но на мой взгляд мощности много не бывает. Возможно мой потенциальный клиент накопит побольше денег и захочет в будущем установить ещё одну видеокарту для организации 3-Way SLI, а Super Flower Leadex Platinum ему в этом очень пригодится. Он имеет сертификат 80 PLUS Platinum, модульную конструкцию для эффективной организации укладки кабелей и может обеспечить силу тока до 166 А по линии 12 В. Стоимость такого блока составляет порядка 32000 рублей. Дорого, но надёжно!

Эпилог.

Итак, все необходимые компоненты для сборки высокопроизводительного системного блока для бывшего премьер-министра выбраны. Возможно, кого-то в данной сборке удивит отсутствие оптического привода, но я считаю, что их время прошло. Абсолютно любой софт сейчас можно скачать из Интернета, а установить с флешки операционную систему не составляет никаких проблем.

Сложив стоимость всех комплектующих, мы получаем конечную цену 586000 рублей. Остаток средств составляет 618713 - 586000 = 32713 рублей. Эту сумму можно использовать для покупки лицензионной операционной системы и парочки свежих игровых блокбастеров.

Пишите в комментариях своё мнение о данной сборке, что на ваш взгляд можно поменять или добавить в получившийся системный блок.

P.S. Надеюсь, что данную статью опубликуют, а не сочтут политически ангажированной.)))