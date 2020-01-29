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Серия микросхем Pro 500 на основе существующего сокета AM4 скоро присоединится к моделям AMD A300 и X300, ориентированным на небольшой форм-фактор, которые были выпущены в прошлом году в рамках инициативы AMD по предоставлению конкурентоспособных альтернатив для мини-ПК Intel NUC. К сожалению, сайт AMD пока не упоминает никаких спецификаций, но ребята из Tom's Hardware немного покопались и обнаружили, что чипсет Pro 560 должен быть включен в модели Lenovo IdeaCentre T540 и ThinkCentre M75s, характеристики которых уже перечислены на сайте.

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Согласно спецификации IdeaCentre T540, чипсет Pro 560 поддерживает APU Pro, такие как Ryzen 5 Pro 2600, а также обычные настольные процессоры, такие как Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X. Возможно, что этот чипсет является производной от высокопроизводительного чипсета X570. Однако на чипсете Pro отсутствует поддержка PCIe 4.0, а имеется только обычная PCIe 3.0, предположительно, в конфигурациях с 16 + 4 + 1/1-полосами. Несмотря на то, что чипсет поддерживает обычные настольные процессоры, контроллер памяти, по-видимому, ограничен частотами DDR4-2666, поэтому частота более скоростной оперативной памяти может быть автоматически понижена. Общий объем поддерживаемой оперативной памяти также уменьшен до 32 Гб.

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Материнская плата, оснащенная чипсетом Pro 560, получила множество разъемов, которые включают в себя 4 порта USB 3.1 Gen 1 + 2x USB 3.1 Gen 2 + 2x USB 2.0, разъем GbE и разъемы аудио спереди и сзади, работающие на контроллере Realtek ALC662. Подключение к WiFi и BLuetooth 4.2 осуществляется через дополнительную карту M.2. Дополнительная информация о семействе чипсетов Pro 500 должна постепенно становиться более доступной по мере того, как все больше производителей мини-ПК начнут выпуск своих продуктов на данном семействе чипсетов.