Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Galaxy Z Flip - новый складной смартфон от Samsung

для раздела Блоги
+
<b>Неукротимый слив i9 9900K</b> - по цене 9900 не-K
МЕГАслив МЕГАразогнанной RTX 2080 Super Zotac AMP!
Слив RTX 2080 начался - смотри цену сидя
32 ядерный Threadripper 3970X - 152 480р
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

 11 февраля 2020 года Samsung Electronics должна представит свою новую линейку Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско. Как ожидается, на этом же мероприятии будет представлен складной смартфон второго поколения от корейского производителя. Долгое время этот складной телефон в средствах массовой информации также назывался Galaxy Fold 2. На прошлой неделе появились слухи, что этот телефон будет продаваться под маркой Galaxy Bloom. Однако, теперь стало известно, что смартфон, скорее всего, будет называться Samsung Galaxy Z Flip с внутренним номером модели SM-F700F. Как следует из названия, это телефон с классическим типом складывания вдоль горизонтальной оси. В этом отношении смартфон отличается от предшественника Galaxy Fold, который имеет вертикальную линию складывания.

реклама

  Ожидается, что новый складной телефон станет дешевле, чем Galaxy Fold. Точная цена продажи Galaxy Flip до сих пор неизвестна, некоторые источники говорят о цене всего в 800 долларов, другие говорят о рекомендуемой розничной цене 1500 долларов. Осенью 2019 года Samsung уже показала тизер своего складного телефона. После этого в интернете появилось несколько фотографий, на которых этот раскладной телефон можно было увидеть во всей красе. Ресурс LetsGoDigital использовал эту информацию для визуализации мобильного устройства в 3D.


реклама

  Что касается аппаратных компонентов, то Samsung Galaxy Z Flip, как ожидается, будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 855. В этом году топовые модели, включая Galaxy S20 и Note 20, будут оснащены более новым процессором Snapdragon 865. Тем не менее, Snapdragon 855 на данный момент является топовым процессором, обеспечивающим великолепную производительность. Что касается памяти, то вполне возможно, что для смартфона будет выбран вариант с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти в базовой комплектации, чтобы сделать стоимость более низкой и обеспечить более широкий круг покупателей. Не известным остаётся и количество камер в телефоне, равно как и их характеристики.

реклама

  Ожидается, что раскладушка получит две батареи. Одна небольшая батарея емкостью всего 900 мАч, которая будет питать дисплей на передней панели, и большая батарея, которая подает питание на гибкий экран и остальные компоненты смартфона. Емкость второй батареи пока неизвестна. Тем не менее, очевидно, что общая емкость аккумулятора будет ниже, чем у Fold, который имеет 2135 мАч и 2245 мАч. Ожидается, что Galaxy Flip также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 15 Вт. Несомненно, что новинка будет работать на операционной системе Android 10, поверх которой установят оболочку One UI 2.

  Напомню, что более подробно о новинке мы узнаем 11 февраля. Нам остаётся только набраться терпения и подождать заветной даты.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны samsung galaxy galaxy fold складной смартфон galaxy fold 2
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
29
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Hitman 2: январь 2020
12
Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
425
Игровая индустрия: итоги 2019 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2020
28
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Need for Speed Heat
14
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
49
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в Far Cry New Dawn
16
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
40
Новые модели ноутбуков ASUS на CES 2020
8

Интересные материалы

Intel против AMD: сравниваем производительность Core i9-9900K и Ryzen 7 3700X на частоте 4 ГГц
11 января 2020 425
Бюджетный ПК стоимостью 10-12 тысяч рублей: суровая реальность или неплохая «печатная машинка»?
4 января 2020 135
Деньги вперед: главные игры января 2020 года
7 января 2020 40
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Battlefield V: январь 2020
3 января 2020 23
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
14 января 2020 29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG X570 Unify
9 января 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
276
GeForce RTX 2060 уже продается за 279 долларов - Radeon RX 5600 XT стал неинтересен ещё до начала продаж
98
Xiaomi анонсировала новую MIUI 12
32
Озабоченность размерами вынудила энтузиаста отделить кристалл AMD Zen 2 от подложки
20
Grand Theft Auto IV исчезла из продажи в Steam (обновлено)
25
Изучаем немецкое расписание премьер Intel, AMD и NVIDIA на текущий год
33
Десятиядерные Intel Comet Lake-S будут отличаться конфигурацией крышки
23
За несколько дней Биткоин взлетел в цене более чем на 15%
15
Microsoft может закрыть магазин приложений Windows 10
27
AMD опубликовала видеоролик о технологии SmartShift
11
AMD Radeon RX 5500 XT против Nvidia GeForce GTX 1660 – выбираем лучшую бюджетную видеокарту зимы 2020 года вместе с экспертами tomshardware
26
Процессоры AMD и видеокарты NVIDIA стали самыми покупаемыми в России в 2019 году
141
Новых чипсетов AMD придётся ждать долго
41
Самые продаваемые процессоры и видеокарты 2019 года в России по версии Яндекс.Маркета
11
Экспансия трассировки лучей в игровом сегменте будет двигать выручку NVIDIA вверх
6
Из Steam пропала GTA IV, виноватой в этом оказалась Microsoft
11
6-ядерный Intel Core i5-10600 с поддержкой Hyper-Threading оказался позади AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
31
В Сеть просочилась пачка новых скриншотов из Half-Life Alyx
8
Свежий видеоролик фанатской графической модификации The Witcher 3 HD Reworked Project
18
Популярность процессоров AMD в OEM-сегменте достигнет пика после выхода Zen 3
9

Популярные статьи

Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
183
Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
82
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 5500 XT Gaming X
29
Intel DG1 - предполагаемая производительность и энергопотребление дискретной видеокарты процессорного гиганта
27
Идеальный компьютерный корпус до 15 тысяч рублей
55
Тестирование трех поколений видеокарт и процессоров в игре Far Cry New Dawn
23

Сейчас обсуждают

Leshiy2371
20:49
Фаркрай5/4К/Ультра (только не офигевайте сильно)
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Shadov Windvyrm
20:48
глянул видео там только явно 1 игре не хватило 8GB оперативки это 5 батла,остальные даже за 7 гб не перевалили.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Denisnd16
20:47
Вы определитесь уже: одним видюха слабая, память в одноканале, проц не в сопли. Другим - видюха не народная, разгон большой. Здесь тест самой простой сборки без бенч разгона для галочки.
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
AMDie
20:47
только ебакряк вроде тебя ,купит такое говно за такой прайс :)
4-ядерный 8-поточный Intel Core i3-10320 уступил AMD Ryzen 5 3600 в бенчмарке 3DMark
Denisnd16
20:44
Автор теста протестил то, что есть. Я не нашел в интернете информации, когда покупал проц, насколько сильной будет разница на Ryzen 3000. И счел нужным приобрести 1 плашку объемом 16Gb, а не 2 по 8. К...
Ryzen 5 3600@Stock vs Core i7 2600K@4600 vs Core i7 3770K@4400
Kamil_
20:43
О премудрый, объясни ка плиз, какой зеон бомж идишн я должен был купить в 2011 году, когда купил феном-2? И зачем мне его менять, если он прекрасно тащит браузеры и торенты?
Из спичек и желудей: тестирование процессоров прошлых лет на плате Socket AM2 в современных играх
Тролль Толстый
20:41
Ты наверное уже успел через центр обновления подхватить малварь в виде dch-драйвера )) Да, да, вин10 ведет деятельность, сравнимую с вирусной. МС в наглую пропихивает всем свое дерьмо. Теперь чтобы...
Microsoft может закрыть магазин приложений Windows 10
Kokon Kokon
20:41
Тем кто боится взломов и т.п. - уставите нормальный фаервол. Думаю это гораздо дешевле чем вин10 покупать или новое железо с вин10.
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Kokon Kokon
20:38
Ставишь нормальный фаервол, и забиваешь на все обновления ОС.
Windows 7 остался 1 день – 3 эффективных способа решения проблемы
Farid Kovalenko
20:37
Та ну зачем ремейк ей, это по сути другая игра, и не так уж устарела, чтобы ремейк делать. Они явно делают 8ю.
В среду Capcom планирует поделиться новой информацией о ремейке Resident Evil 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем