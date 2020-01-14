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11 февраля 2020 года Samsung Electronics должна представит свою новую линейку Galaxy S20 на мероприятии Galaxy Unpacked 2020 в Сан-Франциско. Как ожидается, на этом же мероприятии будет представлен складной смартфон второго поколения от корейского производителя. Долгое время этот складной телефон в средствах массовой информации также назывался Galaxy Fold 2. На прошлой неделе появились слухи, что этот телефон будет продаваться под маркой Galaxy Bloom. Однако, теперь стало известно, что смартфон, скорее всего, будет называться Samsung Galaxy Z Flip с внутренним номером модели SM-F700F. Как следует из названия, это телефон с классическим типом складывания вдоль горизонтальной оси. В этом отношении смартфон отличается от предшественника Galaxy Fold, который имеет вертикальную линию складывания.

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Ожидается, что новый складной телефон станет дешевле, чем Galaxy Fold. Точная цена продажи Galaxy Flip до сих пор неизвестна, некоторые источники говорят о цене всего в 800 долларов, другие говорят о рекомендуемой розничной цене 1500 долларов. Осенью 2019 года Samsung уже показала тизер своего складного телефона. После этого в интернете появилось несколько фотографий, на которых этот раскладной телефон можно было увидеть во всей красе. Ресурс LetsGoDigital использовал эту информацию для визуализации мобильного устройства в 3D.





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Что касается аппаратных компонентов, то Samsung Galaxy Z Flip, как ожидается, будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 855. В этом году топовые модели, включая Galaxy S20 и Note 20, будут оснащены более новым процессором Snapdragon 865. Тем не менее, Snapdragon 855 на данный момент является топовым процессором, обеспечивающим великолепную производительность. Что касается памяти, то вполне возможно, что для смартфона будет выбран вариант с 8 Гб ОЗУ и 256 Гб постоянной памяти в базовой комплектации, чтобы сделать стоимость более низкой и обеспечить более широкий круг покупателей. Не известным остаётся и количество камер в телефоне, равно как и их характеристики.

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Ожидается, что раскладушка получит две батареи. Одна небольшая батарея емкостью всего 900 мАч, которая будет питать дисплей на передней панели, и большая батарея, которая подает питание на гибкий экран и остальные компоненты смартфона. Емкость второй батареи пока неизвестна. Тем не менее, очевидно, что общая емкость аккумулятора будет ниже, чем у Fold, который имеет 2135 мАч и 2245 мАч. Ожидается, что Galaxy Flip также будет поддерживать быструю зарядку мощностью 15 Вт. Несомненно, что новинка будет работать на операционной системе Android 10, поверх которой установят оболочку One UI 2.

Напомню, что более подробно о новинке мы узнаем 11 февраля. Нам остаётся только набраться терпения и подождать заветной даты.