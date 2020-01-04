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Galaxy S11/S20 будет анонсирован 11 февраля

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  Многие пользователи с нетерпением ждут официального анонса Galaxy S11/S20 и Galaxy Fold 2. Теперь у нас появилась информация о дате запуска новинок. Это стало возможным благодаря утечке в сеть промо ролика компании Samsung, который разместил Макс Вайнбах. В промо ролике в самом конце сообщается, что Samsung, как ожидается, представит обе модели 11 февраля.

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  Если вы помните, то дата 11 февраля также была указана на одном из израильских сайтов, что указывает на более ранний срок анонса новинок, чем предсказывал инсайдер Ice Universe, который заявлял о запуске Galaxy S11/S20 18 февраля. Стоит напомнить, что выставка MWC 2020 начнется намного позже, а именно 24 февраля. Таким образом у компании Samsung появится хорошее преимущество в 2020 году перед основными конкурентами. Было бы еще лучше, если бы корейский гигант открыл предварительные заказы на обе модели сразу после завершения мероприятия, а клиенты могли намного раньше сделать предзаказ столь ожидаемых ими новинок.

  К сожалению, место проведения мероприятия не было раскрыто, хотя в предыдущем отчете упоминалось, что Samsung представит Galaxy S11/S20 и Galaxy Fold 2 в Сан-Франциско. Именно в этом американском городе компания продемонстрировала свой предыдущий флагманский смартфон Galaxy S10.

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 Макс Вайнбах не раскрыл никаких других деталей, кроме этого промо ролика, так что это вся имеющаяся на данный момент информация. Думаю, что до 11 февраля появится ещё не мало утечек о новинках из других источников, а нам остается набраться терпения и ждать.

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