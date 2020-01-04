Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Многие пользователи с нетерпением ждут официального анонса Galaxy S11/S20 и Galaxy Fold 2. Теперь у нас появилась информация о дате запуска новинок. Это стало возможным благодаря утечке в сеть промо ролика компании Samsung, который разместил Макс Вайнбах. В промо ролике в самом конце сообщается, что Samsung, как ожидается, представит обе модели 11 февраля.

реклама

реклама

Если вы помните, то дата 11 февраля также была указана на одном из израильских сайтов, что указывает на более ранний срок анонса новинок, чем предсказывал инсайдер Ice Universe, который заявлял о запуске Galaxy S11/S20 18 февраля. Стоит напомнить, что выставка MWC 2020 начнется намного позже, а именно 24 февраля. Таким образом у компании Samsung появится хорошее преимущество в 2020 году перед основными конкурентами. Было бы еще лучше, если бы корейский гигант открыл предварительные заказы на обе модели сразу после завершения мероприятия, а клиенты могли намного раньше сделать предзаказ столь ожидаемых ими новинок.

К сожалению, место проведения мероприятия не было раскрыто, хотя в предыдущем отчете упоминалось, что Samsung представит Galaxy S11/S20 и Galaxy Fold 2 в Сан-Франциско. Именно в этом американском городе компания продемонстрировала свой предыдущий флагманский смартфон Galaxy S10.

реклама

Макс Вайнбах не раскрыл никаких других деталей, кроме этого промо ролика, так что это вся имеющаяся на данный момент информация. Думаю, что до 11 февраля появится ещё не мало утечек о новинках из других источников, а нам остается набраться терпения и ждать.