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В сети появилось первое изображение пресс-релиз грядущей видеокарты Radeon RX 5600 XT, изготовленной компанией от ASRock. RX 5600 XT Phantom Gaming OC, по-видимому, сочетает в себе компактную печатную плату с длинной системой охлаждения с тремя вентиляторами и имеющей длину 29 сантиметров. Система охлаждения оснащена значительно оребренным алюминиевым радиатором, который обдувается тремя 80-миллиметровыми вентиляторами. Плата питается от одного 8-контактного разъема питания PCIe, что указывает на значительно более низкое энергопотребление, чем у серии RX 5700.

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Из более ранних утечек информации нам известно, что карта RX 5600 XT разработана для конкурирования с GeForce GTX 1660 Ti от компании NVIDIA. Она оснащен 2304 потоковыми процессорами, 144 TMU, 48 ROP и несет на борту чипы памяти стандарта GDDR6 с шириной шины 192 бита, обладающей скоростью 12 Гбит/с. Скорее всего, видеокарта Radeon RX 5600 XT, изготовленная по 7-нм технологии, основана на чипе Navi 10 с частично отключенными функциональными блоками, а возможно, на своём собственном чипе. Более подробную и точную информацию мы получим только после официального анонса карт, который ожидается на пресс-конференции AMD во время выставки CES 2020.