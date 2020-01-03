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Intel представила свой новый криогенный управляющий чип под кодовым названием Horse Ridge, который ускорит разработку систем квантовых вычислений. Компания Intel заявила, что чип Horse Ridge будет доступен для коммерческих квантовых компьютеров. Чипы Horse Ridge Quantum были совместно разработаны Intel Labs и QuTech, а также предприятием TU Delft и TNO (Нидерландская организация прикладных научных исследований).

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По данным Intel, криогенный управляющий чип Horse Ridge может одновременно оперировать несколькими кубитами (квантовыми битами), что является очень важном, для создания крупномасштабных коммерческих квантовых компьютерных систем. Intel считает, что одной из значительных проблем квантовых вычислений является не создание кубитов, вычислительных элементов, которые существуют в нескольких состояниях одновременно, а внутренние взаимодействия и управляющая электроника.

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Большинство современных квантовых компьютеров полагаются на существующие электронные инструменты для связи квантовой системы внутри криогенного холодильника, который контролирует производительность кубита. В то время как большинство квантовых микросхем и компьютеров требуют температуру практически равную абсолютному нулю, микросхема Horse Ridge может работать примерно при 4 Кельвинах, что несколько теплее, чем абсолютный ноль. Поскольку каждая из этих частиц управляется индивидуально, кабельная система ограничивает возможность масштабирования квантовых вычислительных систем до сотен или тысяч кубитов для достижения значительных уровней производительности. В Horse Ridge используются сложные методы обработки сигналов для преобразования команд в микроволновые импульсы, которые манипулируют состояниями кубитов. Благодаря этому факту, этот чип может значительно упростить конструкцию квантовых компьютеров.

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Horse Ridge изготавливается по технологии Intel FinFET 22 нм и является высокоинтегрированной SoC со смешанным сигналом, который обеспечивает управление кубитом в квантовом холодильнике как можно ближе к самой частице, эффективно сокращая количество проводов сотнями, идущих к квантовому холодильнику и обратно.