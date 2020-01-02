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В прошлом году компания AMD представила 7-нм процессоры на архитектуре Zen 2, которая позволила значительно увеличить объем кеша. Например, 6 ядерный процессор Ryzen 5 3600 обзавёлся общим кешем в 35 Мб, из которых 32 Мб приходятся на кэш третьего уровня. AMD утверждает, что большие объемы кеша могут эффективно уменьшить задержку, повысить частоту обращений и, таким образом, увеличить скорость процессора. Согласно сообщениям СМИ, кэш-память L3 следующего поколения процессоров AMD Zen 3 получится ещё более внушительной, что еще больше снизит задержки ЦП и поможет повысить производительность Zen 3 в играх.

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С тех пор как AMD представила архитектуру Zen, каждое следующее обновление архитектуры получало исправления и улучшение предыдущей. Из последних новостей стало известно, что процессоры AMD Zen 3 не будут увеличивать количество ядер. Основное внимание будет уделяться улучшению IPC и организации совместимости с существующими материнскими платами AM4. Платформа, память DDR4 и TDP останутся без изменений.

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Известно, что Intel планирует выпустить процессоры Core для настольных компьютеров десятого поколения в начале 2020 года, но она по-прежнему использует устаревший 14-нм техпроцесс для увеличения производительности за счет увеличения частоты и многопоточности, а новейшая архитектура AMD Zen 3 может полностью превзойти лидерство Intel., чего не было со времён выхода Athlon 64.