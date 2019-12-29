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Сегодня в ведомстве интеллектуальной собственности Китая появился новый патент от производителя телефонов Vivo и показывает несколько смартфонов с очень интересным дизайном фронтальных камер. Согласно патенту, существует три различных варианта расположения камер, каждый из которых оснащен четырьмя объективами в дисплее.

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Итак, начнем с первого, здесь мы видим четыре камеры, расположившиеся по четырем углам экрана. Выглядит он довольно странно, и есть сомнения в реальности появления телефона в такой конфигурации.

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Далее следует еще один смартфон с четырьмя камерами, разделенными на две группы. По сути, это двойные камеры, как мы видели на последнем Huawei Nova 6 5G, но здесь датчики находятся как в верхнем левом, так и в верхнем правом углах.

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Наконец, третий вариант описывает смартфон с дизайном, аналогичным последнему. Однако на этот раз между камерами есть некоторое пространство, поэтому можно видеть часть экрана между двумя датчиками. Не совсем понятен смысл расположения четырёх камер на лицевой стороне смартфона, возможно, не все четыре отверстия предназначены для камер, а, например, в некоторых из них могут размещаться какие-нибудь вспомогательные датчики. Может быть таким образом компания Vivo решила не рисковать и просто создать задел на будущее, если в дальнейшем больше чем две камеры в дисплее станут новой тенденцией в дизайне смартфонов.