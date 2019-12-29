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Согласитесь, что мы давно ничего не слышали об игровом смартфоне компании Xiaomi из серии Black Shark. И это довольно странно, потому что игровые смартфоны Black Shark всегда были впереди планеты всей по производительности. Более того, мы вступаем в эру 5G смартфонов, и появление новой Акулы с поддержкой 5G вполне закономерно. Сегодня некоторые источники сообщили, что смартфон Black Shark с поддержкой 5G недавно был сертифицирован Министерством промышленности и информационных технологий. Те же источники предполагают, что это и есть версия Black Shark 3 5G.

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Сообщается, что 20 декабря новая модель под кодовым названием Shark KLE-A0 была сертифицирована. Источник сообщил, что моделью этого телефона может стать Black Shark 3 5G. И ожидается, что он будет официально запущен в ближайшее время. Ранее основатель и генеральный директор Black Shark Ву Шимин заявил, что первый смартфон 5G от Black Shark уже изготовлен в виде прототипа и находится в стадии ввода в массовое производство. Он будет официально выпущен в первой половине следующего года. Однако на данный момент нет точной информации относительно его внешнего вида и технических характеристик.

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Напомню, что последняя на данный момент модель смартфона - Black Shark 2 Pro оснащена процессором Qualcomm Snapdragon 855 Plus, имеет в базовом варианте 8 Гб оперативной памяти LPDDR4X и 128 Гб встроенного хранилища UFS 3.0, 6,39-дюймовый FHD+ дисплей, а также встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой технологии Quick Charge 4.0 и мощностью 27 Вт. Среди остальных достоинств можно отметить экран с частотой 240 Гц.