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В сеть просочились рендеры Samsung Galaxy S11+

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  Всё ближе подходит время, когда Samsung анонсирует свои новейшие устройства в линейке Galaxy S. Мы уже видели рендеры Galaxy S11 и Galaxy S11e, но теперь появилась возможность получить представление о Galaxy S11+.

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 Смартфон Samsung Galaxy S11+ оснащен пятью камерами и 2 сенсорами на задней панели в большом выделенном блоке. Однако расположение камер немного отличается от S11 и S11e. @OnLeaks поделился новым рендером, который показывает расположение объективов камер. Три сенсора располагаются по вертикали слева и два по вертикали справа. Есть также два небольших отверстия рядом с верхним правым сенсором. Точные характеристики всех датчиков пока неизвестны. Слухи указывают на то, что Galaxy S11+ будет иметь 108 мегапиксельную основную камеру с 5-кратным оптическим зумом, способную снимать QHD+ фотографии и 8K видео. Другим сходством является камера в центральном отверстии спереди. Разрешение фронтальной камеры пока неизвестно. Дисплей Galaxy S11+ получит 6,9-дюймовый дисплей с закруглением по всем четырем сторонам.

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  Galaxy S11+ получит металлическую рамку и стеклянную заднюю панель. Размеры смартфона составят 166,9 x 76 x 8,8 мм (10,2 мм с выступом камеры). Из других деталей, которые можно получить из рендеров, являются наличие порта USB-C и кнопки регулировки громкости и питания на правой стороне, а также один динамик внизу.

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Сырге Граничеру
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