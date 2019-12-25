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Каждый год компания Samsung представляет свой флагманский смартфон следующего поколения под маркой Galaxy S, и каждый год порядковый номер модели увеличивается на одну единицу. Поэтому все ожидают, что в 2020 году увидит свет смартфон Galaxy S11. Однако в сети появилась информация, что следующий флагман Galaxy может выйти на рынок с названием Galaxy S20. Эта информация появилась сразу от двух известных инсайдеров, которые называют себя Ice Universe (@IceUniverse) и @MMDDJ_. По их словам, новые флагманы от корейской компании будут называться Galaxy S20e, S20 и S20 Plus.

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Если это так, то нам также следует ожидать, что линейка Note следующего поколения также получит обозначения Galaxy Note 20 и Note 20+. Стоит отметить, что в прошлом другие производители также использовали аналогичную схему наименования своих смартфонов. Например, преемник Honor 10 получил имя Honor 20, а преемник Huawei P10 вышел на рынок под названием P20. Возможно, Samsung решила последовать примеру своих конкурентов мы можем, а возможно, что также нельзя исключать, корейцы решили войти в новое десятилетие с нумерацией смартфонов соответствующей текущему году выпуска, и в 2021 году нам предложат приобрести Galaxy S21.