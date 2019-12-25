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2019 год стал годом инноваций на рынке смартфонов. Мы увидели несколько устройств, которые однозначно вписали своё имя в историю развития смартфонов. В этом обзоре собраны все самые инновационные смартфоны, анонсированные в 2019 году, которые принесли что-то новое и уникальное.

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Galaxy Fold - это долгожданный первый смартфон компании Samsung со складным дисплеем. Мы слышали о подготовке к выпуску данного смартфона в течение нескольких лет, и вот в 2019 году он поступил в продажу. После нескольких задержек и ряда проблем, возникших у Galaxy Fold, мы получили отличный продукт, который стал доступен к покупке по всему миру. Благодаря складной OLED панели Samsung Galaxy Fold может трансформироваться из смартфона в планшет с диагональю экрана 7,3 дюйма. Смартфон оснащён шестью камерами, работает на мощнейшей SoC Snapdragon 855 и имеет вариант с поддержкой сетей 5G.

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Наряду с Samsung, компания Huawei также анонсировала свой первый складной телефон Huawei Mate X. Но в отличие от Galaxy Fold, он не выходил на мировой рынок и был выпущен только в Китае. В следующем году смартфон выйдет на мировой рынок в немного обновленной версии. Кроме того, в отличие от Samsung Galaxy Fold, он имеет внешний складной дисплей, т.е. складывается экраном наружу. В развернутом виде дисплей смартфона имеет диагональ 8 дюймов. Mate X построен на базе флагманского процессора Kirin 980 и оснащён 8 Гб оперативной памяти. Внутри установлены два аккумулятора общей ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 55 Вт.

Xiaomi Mi Mix Alpha

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Безусловно самым инновационным смартфоном уходящего года стал Mi Mix Alpha от компании Xiaomi. Он стал первым в мире смартфоном с опоясывающим дисплеем. С какой бы стороны вы не посмотрели на смартфон, он всегда будет повёрнут к вам дисплеем, так как экран покрывает почти все устройство с соотношением экрана к корпусу в 180,6% и имеет диагональ 7,92 дюйма. Xiaomi Mi Mix Alpha также является первым смартфоном, на котором установлена потрясающая камера с датчиком на 108 Мп. К сожалению, позволить его себе смогут только очень обеспеченные люди, поскольку он имеет цену 2500 евро или 2772 долларов США.

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Представленный на MWC 2019 смартфон Nubia Alpha имеет необычное исполнение в виде браслета, а точнее это первые умные часы с гибким дисплеем, также являющиеся смартфоном. Гаджет имеет длинный 4 -х дюймовый гибкий OLED-экран с соотношением сторон 36:9 и разрешением 960 x 192 пикселей. Он поддерживает eSIM и 4G LTE. Носимое устройство оснащено чипсетом Snapdragon Wear 2100 в сочетании с 1 Гб оперативной памяти и 8 Гб встроенной памяти. Существует даже специальная версия с покрытием из 18-каратного золота.

Motorola Razr 2019





Motorola Razr 2019 является современным воплощением культового телефона Motorola Razr, который был одним из самых успешных в эпоху кнопочных мобильных телефонов. Он, как и предшественник, имеет формфактор раскладушки, но оснащен складным дисплеем, что делает его невероятно инновационным. Благодаря внутренней складной панели с диагональю 6,2 дюйма Motorola Razr 2019 трансформируется в чрезвычайно компактный мобильный аппарат. Однако в отличие от своих складных конкурентов в лице Huawei Mate X и Galaxy Fold, новинка имеет довольно скромные технические характеристики и довольствуется средним по мощности мобильным процессором Snapdragon 710 и посредственной аккумуляторной батареей в 2510 мАч.

Palm Phone





Много лет назад компания Palm была одним из основных производителей телефонов, которые были особенно популярны на территории США, но сейчас многие даже не знают о Palm. Но компания не оставляет попыток вернуться на бурно развивающийся рынок мобильных телефонов и в 2019 году представила своё необычное устройство с крошечным 3,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1280х720 пикселей. Малыш работает на процессоре Snapdragon 435, оснащен 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб внутреннего хранилища. Он поддерживает технологию eSIM и LTE, а также имеет сертификацию по стандарту IP68.

Energizer Power Max P18K Pop





Сейчас многие компании, ранее не производившие мобильные устройства, хотят заполучить свой кусок в мобильном сегменте и предлагают свои варианты смартфонов. Вот и всемирно известный производитель батареек компания Energizer решила выпустить свой умный телефон. Естественно, упор был сделан на максимальную автономность устройства. Смартфон Power Max P18K Pop получился очень громоздким, больше напоминающим кирпич, а не телефон. Этот смартфон имеет самую большую в мире аккумуляторную батарею, емкость которой составляет невероятные 18000 мАч. По заявлению разработчика, батарея способна обеспечить до 50 дней работы в режиме ожидания, до 4 дней воспроизведения музыки и до 2 дней воспроизведения видео без подзарядки. Однако, смартфон провалился в продаже, было продано всего несколько тысяч устройств. Видимо не многие захотели носить у себя в кармане кирпич.

Пишите в комментариях своё отношение к представленным в статье смартфонам. Быть может вы можете предложить своих претендентов на звание самого инновационного смартфона уходящего года.