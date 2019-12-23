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Компания Xioami удивила мир в 2018 году, когда выпустила смартфон среднего класса Poco F1 с процессором флагманского уровня по невероятно низкой цене. Но прошло уже больше года, а Xiaomi до сих пор не выпустила долгожданного преемника, называемого POCO F2. Однако вчера ситуация изменилась, Элвин Це являющийся главой бренда Pocophone, сказал: « Вы услышите больше о POCO в 2020 году ». Этот ответ за короткое время стал вирусным, после чего он удалил его.

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Ожидание POCO F2 очень заметно в социальных сетях. Даже руководители бренда любят время от времени упоминать POCO F2 в своих твитах. Тем не менее, никогда не было никакой конкретной информации в таких сообщениях до сегодняшнего дня. Но его твит довольно загадочен, поскольку не раскрывает ничего, кроме факта, что бренд еще жив. Кроме того, он даже удалил его, что вызывает больше вопросов, чем ответов.

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Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать 2020 года, до которого осталось чуть больше недели. Может быть, мы услышим больше от компании в следующем месяце. Возможно, речь идет лишь об анонсе обновления Poco F1 до Android 10, исходники ядра которого были только что выпущены компанией Xiaomi. И хотя речь идет не о Poco F2, но, тем не менее, это хорошая новость для владельцев Poco F1 .