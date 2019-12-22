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На PlayStation 5 и Xbox Series X обещают мгновенную загрузку игр

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  Будущие консоли PlayStation 5 и Xbox Series X будут бороться по многим параметрам, включая время загрузки. Sony первой обратила на этот аспект. Японский производитель хочет сделать свою PlayStation 5 самой быстрой, в частности, благодаря применению SSD. Но Microsoft старается не отстать от конкурента и объявила, что работает над аналогичным проектом для своей Xbox Series X.

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  В мае компания Sony рассказала, что PS5 способна загрузить игру всего за 0,83 секунды. Если это является действительностью, то станет весомым аргументом в свою пользу. К пользователям, заставшим эпоху картриджей, вернутся приятные воспоминания о практически мгновенной загрузке игр.

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  В недавнем интервью GameSpot Джейсон Рональд, являющийся директором по управлению программами в Xbox Partner, заявил, что скорость загрузки будет очень быстрой как при переходе из одного уровня в другой, из одной локации в другую, так и при игре на одной большой карте. Конечно всё это потребует дополнительных финансовых вложений, но конечный результат должен будет нивелировать затраты и предоставить игрокам новые ощущения и полное погружение в игровой процесс.

  Было очевидно, что, столкнувшись лицом к лицу с возможностями облачных вычислений, таких как Google Stadia, Microsoft и Sony должны были отреагировать, чтобы не остаться позади. Если существует вероятность того, что обе консоли обеспечивают время загрузки, уменьшенное практически до нуля, стоит надеяться, что то же самое произойдёт, когда дело дойдет до загрузки и установки обновлений для устройств и игр.

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