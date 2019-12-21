Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Компания Apple была пионером в индустрии смартфонов с момента ее создания. 2019 год стал не самым лучшим в плане продаж смартфонов премиального класса. В целом по отрасли наблюдается снижение прибыли на 11% в третьем квартале 2019 года. Однако, согласно отчету Counterpoint Research, на долю компании Apple приходится 66% прибыли на рынке мобильных устройств, в том числе за использование своих патентов, и 32% доходов от непосредственной продажи смартфонов. Имея чрезвычайно лояльную потребительскую базу в США, ЕС, Японии и Китае, Apple продолжает демонстрировать солидные финансовые результаты, даже несмотря на усиливающуюся конкуренцию других производителей.

реклама

Samsung, основной конкурент компании из Купертино, занимает второе место с 17% прибыли в отрасли. Такие бренды, как Xiaomi и Huawei, обладающие значительным ассортиментом продукции, едва ли фигурируют в мировых показателях прибыли смартфонов. Основная причина этого заключается в том, что эти бренды продают высококлассное гаджеты по более низким ценам, что снижает их чистую прибыль.

реклама

Благодаря огромной базе пользователей и высокой стоимости при перепродаже смартфонов, компания Apple из года в год продолжает потчевать на лаврах ведущего поставщика мобильных устройств и собирать львиную долю прибыли на рынке умных телефонов и носимых устройств.