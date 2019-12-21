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Специализированный сайт Digital Foundry проанализировал ожидаемые характеристики новой консоли от Microsoft Xbox Series X. В частности, делается вывод о том, что графический чип AMD серии Xbox X, который должен иметь общую производительность 12 ТФлопс, будет более сложным, чем все графические карты, выпущенные до сих пор AMD. К тому же, новинка получит высокопроизводительный процессор от AMD на базе архитектуры Zen 2 и очень быстрый SSD накопитель NVMe, емкость которого пока неизвестна, но с большой долей вероятности, составит от 500 Гб до 1 ТБ. Наконец, сайт отмечает, что для обеспечения работы всего этого будет необходимо рассчитывать на резкое увеличение энергопотребления игровой консоли и, следовательно, более мощный источник питания. Охлаждение также должно быть более эффективным, особенно если учесть, что Microsoft обещает создать такую же тихую консоль, как Xbox One X.

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Из этой статьи известный аналитик Дэниел Ахмад делает выводы о том, что Xbox One X, также как и PlayStation 5, получат ценник не менее 400 долларов. Один только центральный процессор вместе с графическим ускорителем, памятью GDDR6 и твердотельным накопителем NVMe будут иметь значительную стоимость. А ведь нужно ещё учитывать стоимость сборки консоли, затраты на рекламу и многое другое. Таким образом, новые консоли получат ценники значительно выше, чем актуальные на данный момент PS4 и XBox One. Напомню, что выход нового поколения игровых приставок от Sony и Microsoft, ожидается в конце 2020 года.