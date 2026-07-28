SAPPHIRE Radeon RX 9050 PULSE подойдет нетребовательным игрокам для гейминга в режиме FullHD на высоких настройках.

Компания SAPPHIRE представила видеокарту PULSE Radeon RX 9050, подтвердив выпуск еще одной модели графического процессора начального уровня AMD RDNA 4 для розничной продажи. Видеокарта имеет 8 ГБ памяти GDDR6 и типичное энергопотребление платы 100 Вт.

Графический процессор включает 16 вычислительных блоков, 1024 потоковых процессора, 16 ускорителей лучей и 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache. SAPPHIRE указывает игровую тактовую частоту 2260 МГц и частоту в режиме ускорения до 2760 МГц. 8 ГБ памяти GDDR6 работают на скорости 18 Гбит/с по 128-битному интерфейсу.

Источник: Sapphire

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Новинка от MSI использует двухвентиляторный двухслотовый кулер и имеет размеры 200 × 109,25 × 40,6 мм. Конструкция системы охлаждения включает в себя термоинтерфейсный материал Honeywell PTM7950, композитные тепловые трубки, металлическую заднюю пластину и шестислойную печатную плату из высокотемпературной меди. Питание осуществляется по семифазной цифровой схеме.

Видеокарта использует один 8-контактный разъем питания, несмотря на типичное энергопотребление платы в 100 Вт. SAPPHIRE рекомендует использовать блок питания мощностью 650 Вт. Графический ускоритель начального уровня использует интерфейс PCIe 5.0 x16 и имеет два порта HDMI 2.1b, а также один выход DisplayPort 2.1a.

Производитель заявляет, что RX 9050 подходит для игр в разрешении 1080p на средних или высоких настройках. Видеокарта поддерживает FSR 4, AFMF 2, Anti-Lag 2 и FSR Redstone. Она скоро появится в продаже у некоторых розничных продавцов, но цены и региональная доступность пока не сообщается.