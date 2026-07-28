Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
SAPPHIRE выпустила видеокарту Radeon RX 9050 PULSE с 8 ГБ памяти и TBP 100 Вт
SAPPHIRE Radeon RX 9050 PULSE подойдет нетребовательным игрокам для гейминга в режиме FullHD на высоких настройках.
реклама

Компания SAPPHIRE представила видеокарту PULSE Radeon RX 9050, подтвердив выпуск еще одной модели графического процессора начального уровня AMD RDNA 4 для розничной продажи. Видеокарта имеет 8 ГБ памяти GDDR6 и типичное энергопотребление платы 100 Вт.

Графический процессор включает 16 вычислительных блоков, 1024 потоковых процессора, 16 ускорителей лучей и 32 МБ кэш-памяти Infinity Cache. SAPPHIRE указывает игровую тактовую частоту 2260 МГц и частоту в режиме ускорения до 2760 МГц. 8 ГБ памяти GDDR6 работают на скорости 18 Гбит/с по 128-битному интерфейсу.

Источник: Sapphire

реклама

Новинка от MSI использует двухвентиляторный двухслотовый кулер и имеет размеры 200 × 109,25 × 40,6 мм. Конструкция системы охлаждения включает в себя термоинтерфейсный материал Honeywell PTM7950, композитные тепловые трубки, металлическую заднюю пластину и шестислойную печатную плату из высокотемпературной меди. Питание осуществляется по семифазной цифровой схеме.

Видеокарта использует один 8-контактный разъем питания, несмотря на типичное энергопотребление платы в 100 Вт. SAPPHIRE рекомендует использовать блок питания мощностью 650 Вт. Графический ускоритель начального уровня использует интерфейс PCIe 5.0 x16 и имеет два порта HDMI 2.1b, а также один выход DisplayPort 2.1a.

Производитель заявляет, что RX 9050 подходит для игр в разрешении 1080p на средних или высоких настройках. Видеокарта поддерживает FSR 4, AFMF 2, Anti-Lag 2 и FSR Redstone. Она скоро появится в продаже у некоторых розничных продавцов, но цены и региональная доступность пока не сообщается.

#видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #sapphire #видеокарты msi #radeon rx 9050 #видеокарты с 8 гб видеопамяти
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Археологи нашли в Казахстане средневековый «дом на колёсах» времён Кимакского каганата
Первая в мире 8-ГБ игровая видеокарта Radeon R9 290X протестирована в ряде современных игр
В NJ Tech оценили влияние защиты Denuvo на fps в 007 First Light
Разработчик запустил ИИ-модель с 28,9 млн параметров на микроконтроллере ESP32-S3 за $10
Состоялся первый рекордный 24-часовой полёт Airbus A350 из Австралии во Францию
Историк нашёл планы Великобритании по химической атаке на американские войска в 1812 году
Российские власти и руководство Telegram контактируют по вопросу восстановления доступа
22-тонный харвестер КАМАЗ-1010 с колесной формулой 8х8 не боится диагонального вывешивания
Новый китайский сплав на основе тантала для реакторов и гиперзвуковых ракет выдерживает 2400°C
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero дебютирует 2 сентября на базе пикапа Triton
Геймер оснастил Steam Deck шипами и электрошокером, чтобы родственники не играли без разрешения
Китайский физик предложил конструкцию зонда весом 1 г для изучения чёрной дыры в созвездии Змееносца
Microsoft заблокирует пиратскую активацию Windows с помощью обязательной проверки чипа TPM
Лучшие бюджетные смартфоны середины 2026 года по версии GizmoChina
Apple снова стала самой дорогой компанией мира с капитализацией около $5 трлн
В RTX 5080 INFINITY от GIGABYTE используется нестандартная плата с большим вырезом для вентилятора
Археологи обнаружили богато украшенную могилу девушки на 1300-летнем кладбище в России
Стартап из США привлёк 470 миллионов долларов на разработку миниатюрных реакторов для военных
Немецкий производитель аккумуляторов Varta подал заявление о банкротстве
NVIDIA собирается арендовать для OpenAI центр обработки данных стоимостью $500 миллиардов долларов

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 3. Цифровой предел
«Crysis 2 Remastered» и «Far Cry 3: Blood Dragon»: как воспринимаются игры из прошлого в 2026 году
12 захватывающих сюжетных шутеров на ПК, которые прекрасно обходятся без открытого мира. Часть 2
Как я собираюсь «выживать» в условиях высоких цен на видеокарты, ОЗУ и SSD — 5 полезных советов
Обзор электронного блокнота Onyx Boox Go 6 (Gen II)
Обзор внешнего аккумулятора Ugreen PB570 MagFlow Air Ultra-Slim Magnetic 10000mAh Wireless 15W Power Bank USB-C Cable
Майкл Эмерсон: Бен из «Лоста» и другие роли — спокойный голос, холодная логика и абсолютный контроль
Сборка игрового ПК "под ключ" с бюджетом 80 000 рублей в 2026 году
10 недооценённых криптовалют с капитализацией до $1 млрд: перспектива роста и высокие риски
«Хокум», «Ограбить Лондон»: субъективный обзор новых фильмов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter