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Lenovo выпустила рабочую станцию с двумя видеокартами GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ за 5300 долларов
Компания Lenovo установила две видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти в рабочую станцию ​​для искусственного интеллекта стоимостью 5300 долларов
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Компания Lenovo начала продажу в Китае новую рабочую станцию ThinkCentre X Tower. Система сочетает в себе процессор Intel Core Ultra 7 270K Plus с двумя видеокартами GeForce RTX 5060 Ti по 16 ГБ, 64 ГБ оперативной памяти DDR5 и SSD-накопителем объемом 1 ТБ.

В официальном магазине рабочая станция продается по цене 35 999 юаней, или около 5300 долларов США. Сам ThinkCentre X Tower был анонсирован на мероприятии CES 2026, но Lenovo тогда не подтвердила региональные цены на двухпроцессорные версии.

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Источник: Lenovo

Несмотря на использование двух видеокарт GeForce, Lenovo не позиционирует эту конфигурацию как игровую систему. В документации указано, что основное применение второй видеокарты — рендеринг с использованием ИИ, видеомонтаж, 3D-моделирование и локальная обработка моделей.

Каждая RTX 5060 Ti имеет собственный объем памяти GDDR7 объемом 16 ГБ. Приложения должны распределять рабочую нагрузку между двумя ускорителями или передавать данные между ними. Таким образом, данная конфигурация не создает для игр один 32-гигабайтный кадровый буфер или автоматическое масштабирование производительности со второй видеокарты.

Lenovo также предлагает системы X Tower с одной видеокартой RTX 5080 24 ГБ, RTX 5090 32 ГБ или RTX Pro 5000 Blackwell. 34-литровая платформа поддерживает до 256 ГБ памяти DDR5-6400, три твердотельных накопителя M.2, два SATA-накопителя и блоки питания мощностью до 1200 Вт. Рабочая станция также включает интерфейс Wi-Fi 7, два Ethernet-порта, Thunderbolt 4 и систему контроля загрязнения от пыли.

Конфигурация с двумя RTX 5060 Ti в настоящее время доступна на JD.com в Китае. Lenovo пока не объявила международные цены на эту конкретную конфигурацию с процессором Core Ultra 7 270K Plus.

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Источник: videocardz.com
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