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Tecno представила смартфон Camon 50 Slim с 354 светодиодами на задней панели
Смартфон Tecno Camon 50 Slim получил корпус толщиной 6,39 мм и дисплей с частотой обновления 144 Гц
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Компания Tecno без лишней помпы представила смартфон Camon 50 Slim на своем глобальном сайте. Хотя информация о цене и дате выхода остается неизвестной, в описании устройства раскрыты почти все его основные характеристики и функции. Стоит отметить, что телефон поддерживает лишь 4G сети, а это может оттолкнуть значительную часть покупателей.

Источник: Gizmochina

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Одной из главных особенностей Tecno Camon 50 Slim является его дизайн. Толщина новинки составляет всего 6,39 мм, а корпус устройства имеет изогнутую форму. На борту смартфона имеется задняя светодиодная подсветка, интегрированная в модуль камеры, которая работает совместно с системой Tecno AI Mood Light, включающей 354 мини-светодиода и множество световых эффектов для уведомлений и других взаимодействий пользователей и телефона. Устройство доступно в цветах New Mondrian, Prism Black, Jungle Green, Van Gogh Blue и Burgundy Red.

На передней панели Camon 50 Slim расположен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1224 на 2720 пикселей с частотой обновления 144 Гц. Устройство работает на чипсете MediaTek Helio G200 Ultimate и собственной оболочке HiOS 16.2. Пользователям доступны варианты телефона со 128 ГБ или 256 ГБ памяти, оба с 8 ГБ оперативной памяти и возможностью расширения виртуальной памяти до 16 ГБ.

Для фото- и видеосъемки смартфон получил основную 50-мегапиксельную камеру с датчиком Sony LYT-600 и сенсором 1/1,56 дюйма. Для создания селфи и видеозвонков используется 32-мегапиксельная фронтальная камера. Компания Tecno также добавила такие функции, как подводная съемка и инструменты обработки изображений на основе ИИ.

За автономность Camon 50 Slim отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 60 Вт. Компания заявляет, что батарея рассчитана на работу в течение пяти лет. Среди других особенностей смартфона — двойные динамики с поддержкой Dolby Atmos, NFC, инфракрасный передатчик, защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, сертификация военного класса и возможность расширения памяти до 2 ТБ с помощью карты стандарта microSD, что сейчас является редкостью даже в бюджетных смартфонах.

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Источник: gizmochina.com
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