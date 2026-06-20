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Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 выйдет в версиях с памятью LPDDR5X и LPDDR6
Флагманский 2-нм чипсет Qualcomm для платформы Android будет выпускаться в двух версиях с разным типом памяти
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Qualcomm тестирует две версии следующего флагманского чипсета Snapdragon. Они включают стандартную модель с поддержкой памяти LPDDR5X и продвинутый версию «Pro» с поддержкой памяти нового поколения LPDDR6. Обе версии имеют одинаковые тактовые частоты ядра, поэтому основное различие заключается именно в поддерживаемом типе памяти. Еще одним отличием модели Pro станет поддержка накопителей UFS 5.0, что обеспечит ей достаточную мощность для работы с любыми задачами.

Источник: Gizmochina

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Ожидается, что новый чипсет станет самой мощной 2-нм однокристальной системой для платформы Android на сегодняшний день, ориентированной на флагманские модели 2027 года. Он будет изготавливаться по передовому 2-нм техпроцессу TSMC, что должно обеспечить существенное повышение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями.

Сюрпризом, вероятно, станет его цена. Топовая версия Pro может стоить производителям более 300 долларов за штуку. Именно поэтому Qualcomm предлагает гибкий подход, когда производители смогут выбрать более доступную версию с памятью LPDDR5X для флагманских моделей по более низкой цене или перейти на LPDDR6 для максимальной пропускной способности и лучшей производительности ИИ на устройстве.

В целом, стратегия с двумя версиями является разумным ответом на рост цен в премиум-сегменте. Модели LPDDR6 будут ориентированы на покупателей самого высокого уровня, в то время как версии LPDDR5X могут обеспечить флагманский уровень производительности для более широкой аудитории.

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Источник: gizmochina.com
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