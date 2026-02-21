Открытие стало возможным благодаря командной работе коллектива астрономов и результатам наблюдений нескольких космических обсерваторий

Группа астрономов во главе с Дэвидом Ли недавно подтвердила открытие десяти потенциальных «тёмных галактик», где звёздный свет настолько слаб, что его крайне сложно обнаружить с помощью традиционных телескопов. В новый список также вошёл объект CDG-2, структура, которая может состоять на 99% из тёмной материи и всего на 1% из обычной материи.

Объект CDG-2 был обнаружен путём объединения наблюдений, сделанных с помощью космического телескопа Хаббл, космической обсерватории Евклид и гавайского телескопа Субару. Команда из Университета Торонто смогли получить представление о тёмной галактике, ища шаровые скопления. Благодаря камерам высокого разрешения телескопа Хаббл, астрономы смогли обнаружить четыре различных шаровых скопления в скоплении галактик Персея, расположенном в 300 миллионах световых лет от Земли. Объединив наблюдения с телескопов «Эвклид» и «Субару», исследователи выявили слабое свечение вокруг этих скоплений. Этот редкий свет исходил от близлежащей галактики с крайне слабыми признаками звездного света.

Источник: TechSpot

Светимость CDG-2 эквивалентна светимости миллиона звезд, подобных Солнцу, при этом четыре шаровых скопления составляют 16% его видимого содержимого. После проведения углубленного статистического анализа астрономы предположили, что 99% всей массы CDG-2 приходится на темную материю. Обычная материя, включая элементы участвующие в звездообразовании, такие как водород, вероятно, была потеряна в результате гравитационного взаимодействия с близлежащими галактиками в скоплении Персея. Хотя современные космические телескопы, такие как JWST, могут предоставить беспрецедентные сведения о наличии темной материи в локальной Вселенной, изучение и обнаружение этого загадочного вещества остается чрезвычайно сложной задачей.

Согласно исследованию, существуют убедительные доказательства галактической природы CDG-2. Это первая галактика, обнаруженная только путем наблюдения за близлежащими шаровыми скоплениями и, вероятно, одна из самых богатых темной материей галактик из когда-либо обнаруженных. Шаровые скопления характеризуются чрезвычайно высокой плотностью звезд, которая защищает их от гравитационного приливного разрушения, и они также считаются надежным индикатором «галактик-призраков», таких как CDG-2.