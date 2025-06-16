Сообщается, что GeForce RTX 5050 будет оснащен 2560 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6

Ожидается, что компания NVIDIA вскоре выпустит свою видеокарту RTX 5050 начального уровня для настольных компьютеров и ноутбуков. Эти модели, скорее всего, основанные на графическом процессоре GB207, будут самыми медленными в семействе RTX 50 на архитектуре Blackwell.

Настольный вариант, о котором появилось множество слухов на прошлой неделе, почти наверняка будет включать 2560 ядер CUDA. Это означает, что графический процессор GB207 будет поставляться с 20 потоковыми мультипроцессорами. По всей видимости, версия для ноутбука не будет сильно отличаться по конфигурации, поскольку утечки о GPU для ноутбука из Geekbench подтверждают, что мобильная RTX 5050 также имеет 20 вычислительных блоков (потоковых мультипроцессоров).

В списке тестовой платформы также указаны тактовая частота 2407 МГц и 7,96 ГБ памяти (фактически 8 ГБ). Однако не сообщается, какой стандарт памяти GDDR6 или GDDR7 будет использовать ускоритель. Ожидается, что настольная модель будет использовать память GDDR6 со скоростью 20 Гбит/с, поэтому мобильная версия, скорее всего, будет соответствовать той же спецификации.

С результатом 88727 баллов в Geekbench OpenCL, GeForce RTX 5050, по-видимому, будет примерно на 14% медленнее, чем графический ускоритель RTX 5060 для ноутбуков. Стоит иметь в виду, что это средние баллы, а TDP RTX 5050 пока остается неизвестным. Результаты RTX 5060 усредняются по нескольким вариантам, поэтому некоторые могут показывать более высокую производительность.

Согласно рейтингу Geekbench, мобильный графический процессор RTX 4060 набирает 89206 баллов, это говорит о том, что RTX 5050 предлагает почти такую же производительность, как эта модель на архитектуре Ada Lovelace из предыдущего поколения. По сравнению с мобильной версией RTX 4050, RTX 5050 должна быть примерно на 19% быстрее.