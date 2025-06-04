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Nvidia и Alienware готовят ноутбук на базе процессора Arm
Конкретной информации о процессоре пока нет, предполагается, что он будет создан совместно Nvidia и Mediatek

 Много лет назад компания Nvidia вынашивала планы произвести революцию в индустрии ПК, выпустив собственную игровую систему на базе процессора Arm и встроенного графического процессора GeForce. Но годы спустя эта революция так и не наступила, а большинство игр по-прежнему зависят от процессоров на архитектуре x86 и требуют специальной видеокарты для максимальной производительности.

 Недавно тайваньское издание United Daily News сообщило о новых слухах о процессоре для работы с искусственным интеллектом, который Nvidia якобы разрабатывает, чтобы встряхнуть игровой рынок. По словам неназванных инсайдеров отрасли, Nvidia сотрудничает с брендом Alienware от Dell для создания нового игрового ноутбука на базе специального APU, который будет достаточно мощным, чтобы взбодрить Intel, AMD и других игроков в развивающемся сегменте Arm PC.

 Говорят, что APU будет включать специальный компонент ЦП, разработанный компанией MediaTek, и графический процессор на базе собственной архитектуры Blackwell от Nvidia. Ожидается, что ноутбук Alienware на базе Arm выйдет уже в четвертом квартале текущего года или не позднее начала 2026 года. Более ранние слухи раскрыли дополнительные подробности о чипе, предполагая диапазон мощности от 80 до 120 Вт.

 Несмотря на сниженное энергопотребление, ожидается, что предполагаемый гибридный процессор будет обеспечивать производительность, сопоставимую с мобильным вариантом GeForce RTX 4070. Тайваньские источники описали новый чип как потенциальный прорыв для индустрии ПК и унифицированное вычислительное решение, которое может перевернуть традиционную модель отдельных компонентов ЦП и ГП в портативных системах.

 Однако не всё так просто в этой истории. Процессоры Arm традиционно считаются значительно более энергоэффективными, чем процессоры x86. Microsoft и Qualcomm попытались использовать это преимущество с помощью своих процессоров Snapdragon X Pro и Elite, однако пока лишь небольшая часть клиентов решилась перейти на эти системы.

 Несмотря на сложные рыночные условия, Qualcomm по прежнему привержена инвестированию в бизнес ПК. Сообщается, что компания работает над процессором Snapdragon X Elite 2, который может стать основой новых игровых настольных компьютеров с жидкостным охлаждением в не очень далёком будущем.

 Слухи о выходе Nvidia на рынок игровых ПК начали появляться в 2023 году. Совсем недавно генеральный директор компании Дженсен Хуанг подтвердил, что у компании есть планы на настольный процессор на базе Arm. Генеральный директор Dell Майкл Делл подлил масла в огонь в 2024 году, предположив, что более конкретные подробности о проекте могут появиться в 2025 году.

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#nvidia #процессоры #mediatek #rtx 4070 #alienware #процессоры arm #процессоры nvidia
Источник: techspot.com
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