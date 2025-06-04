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goldas
Процессоры Intel Nova Lake-S получат графику Xe3 и движок изображения Xe4
Утечка говорит о возможном переходе Intel к практике сочетания в своих процессорах элементов из разных архитектур

 Один из самых надежных источников информации об оборудовании Intel только что сообщил, что процессоры серии Nova Lake-S, где «S» означает настольный вариант, будут оснащены интегрированной графикой Xe3. Хотя об этом ранее уже ходили слухи, теперь Jaykihn поделился интересной деталью. Хотя графическая архитектура будет основана на архитектуре Celestial, движки отображения и мультимедиа могут фактически использовать следующее поколение Xe4 (известного как «Druid»).

 В настоящее время нет никаких данных о примерных сроках выпуска графических карт на базе Xe3. Первыми продуктами, которые, как ожидается, будут оснащены этой архитектурой, станет линейка процессоров Panther Lake для мобильных компьютеров. Данная серия должна выйти в начале следующего года в большом количестве. Однако подробности об архитектуре Xe4 в каком-либо потребительском продукте практически отсутствуют. Технически это сделало бы поколение Nova Lake-S первыми продуктами, в котором будут интегрированы компоненты из Xe4.

 Движки отображения и мультимедиа отвечают за вывод видео, кодирование и декодирование. Это всего лишь элементы кристалла графического процессора, которые, основываясь на новой информации, можно отделить и повторно использовать в других продуктах. Как видно, Intel явно смешивает архитектуры в разных процессорах, и такой подход вскоре может усложнить отслеживание архитектурных и технологических различий в каждом поколении процессоров. Процессоры следующего поколения будут не только иметь отдельные кристаллы для вычислений, графики и ввода-вывода, но и сочетать разные архитектуры в этих компонентах.

 Intel пока не объявила дату выпуска Nova Lake-S, но специалисты сходятся во мнении, что запуск состоится в следующем году, после выхода обновленного семейства Arrow Lake Refresh в конце этого года. К сожалению, уже точно известно, что для процессоров Nova Lake-S потребуется новый сокет и обновление материнской платы.

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#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #xe3 #nova lake-s #arrow lake refresh #xe4
Источник: videocardz.com
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