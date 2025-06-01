Команда моддеров установила на карту GeForce GTX 970 графический процессор GTX 980 и увеличила в два раза объем памяти, что в разы повысило производительность оригинала

Это, вероятно, самая сильно модифицированная видеокарта в истории моддинга GPU. Модель ROG STRIX GTX 970 изначально была модернизирована в целях удвоения объема памяти с 4 ГБ до 8 ГБ. Это дало заметный прирост производительности, особенно в новых играх, как сообщалось недавно.

Карта была первоначально модифицирована Пауло Гомесом и его командой, а затем протестирована Лукасом Пеперайо. В конце концов он отправил ее обратно, попросив провести дополнительные модификации, и способ продвинуться еще дальше был найден.

По-видимому, модификация GTX 980 для поддержки 8 ГБ памяти является непростой задачей. Как объяснили моддеры, нет никаких возможностей в BIOS для включения поддержки модулей памяти объемом 8 Гбит (2 ГБ), это означает, что технически такой подход реализовать было невозможно стандартными методами. Однако, переместив графический процессор GTX 980 на плату GTX 970 и модифицировав BIOS GTX 970, моддеры сохранили эту функциональность. Результатом стала карта GTX 970 с удвоенной памятью и графическим процессором GTX 980.

Чтобы всё заработало, пришлось увеличить тактовую частоту памяти с 1750 МГц до 2000 МГц (16 Гбит/с). Как показали тесты, производительность GPU выросла с 4287 до 4483 баллов в Unigine Superposition при разрешении 1080p. Кроме того, моддеры протестировали ту же систему в 8K, и вот, что получилось:

• GTX 970 4 ГБ 7 Гбит/с: 698 баллов (затронуто более медленное сегментирование 0,5 ГБ);

• GTX 980 4 ГБ 7 Гбит/с: 1575 баллов;

• GTX 970@980 8 ГБ 8 Гбит/с: 1945 баллов.

Результаты теста в 8K показывают, что карта в 2,7 раза быстрее оригинальной модели с 3,5 ГБ и на 23% быстрее обычной GTX 980. Моддеры даже высказались, что карта теперь быстрее некоторых моделей RTX, что может быть с большой натяжкой. Стоит добавить, что архитектура Maxwell не поддерживает трассировку лучей, поэтому любое преимущество, скорее всего, проявится только в чистых синтетических тестах. Команда моддеров уже планирует следующий сделать следующий шаг, добавив память GDDR5 со скоростью 2250 МГц (9 Гбит/с), чтобы еще больше повысить производительность. Это самая высокая характеристика из доступных для GDDR5, и поскольку Maxwell не поддерживает стандарты GDDR5X или GDDR6. Таким образом это должно стать техническим пределом моддинга GTX 970.